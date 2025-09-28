एशिया कप फाइनल: कोई हैरानी नहीं कि...अभिषेक शर्मा के लापरवाह शॉट से भड़के सुनील गावस्कर

पूरे एशिया कप में बल्ले से धमाका कर रहे अभिषेक शर्मा फाइनल में फ्लॉप हुए। उनके आउट होने पर गावस्कर ने कहा कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। जिस तरह वह बल्लेबाजी कर रहे थे उससे लग रहा था कि वह खुद मुसीबत को न्योता दे रहे हैं।

एशिया कप फाइनल में अभिषेक शर्मा जिस अंदाज में आउट हुए, उससे महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर काफी नाराज आए। जीत के लिए 147 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत को दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ही शर्मा के रूप में बहुत बड़ा झटका लगा। पूरे एशिया कप में बल्ले से धमाका कर रहे शर्मा फाइनल में फ्लॉप हुए। उनके आउट होने पर गावस्कर ने कहा कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। जिस तरह वह बल्लेबाजी कर रहे थे उससे लग रहा था कि वह खुद मुसीबत को न्योता दे रहे हैं।

खैर, गनीमत ये रही कि तिलक वर्मा के नाबाद अर्धशतक की बदौलत ने भारत ने रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से जीत हासिल कर एशिया कप का ताज अपने नाम किया।

कॉमेंट्री के दौरान सुनील गावस्कर ने कहा कि भारत कोई 190 के आस-पास के टारगेट का तो पीछा कर नहीं है और उसे इस तरह के शॉट खेलने की जरूरत तो कतई नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को बहुत ध्यान से सधी हुई शुरुआत की जरूरत है। इतने बड़े मुकाबले में पाकिस्तान को थोड़ा सा भी मौका देना बड़ी त्रासदी साबित हो सकती है।

एशिया कप 2025 में फाइनल से पहले पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए दो मुकाबलों में अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की थी। फाइनल में उनसे काफी उम्मीदें थीं लेकिन उन्होंने निराश किया। वह 6 गेंद में सिर्फ 5 रन बनाकर फहीम अशरफ की गेंद पर हारिस रऊफ को कैच थमा बैठे। उनके आउट होने के बाद सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल भी जल्दी-जल्दी आउट हो गए। 20 रन के स्कोर पर ही भारत ने तीन विकेट खो दिए।

इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। साहिबजादा फरहान और फखर जमां की ओपनिंग जोड़ी ने पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 84 रन की साझेदारी की। फरहान ने अर्धशतक बनाया लेकिन फखर जमां अर्धशतक से चूक गए। इन दोनों के अलावा कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। एक समय 113 रन पर पाकिस्तान का सिर्फ 1 विकेट गिरा था। लेकिन दूसरा विकेट गिरने के बाद ही विकेट की पतझड़ शुरू हो गई। पाकिस्तान की पूरी टीम 146 रन बनाकर आउट हो गई।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। उनके अलावा अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए।