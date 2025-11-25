Cricket Logo
ऐसे कौन बेइज्जती करता है यार! आइसलैंड क्रिकेट ने गौतम गंभीर का उड़ाया मजाक

ऐसे कौन बेइज्जती करता है यार! आइसलैंड क्रिकेट ने गौतम गंभीर का उड़ाया मजाक

संक्षेप:

अपने व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चा में रहने वाले आइसलैंड क्रिकेट ने भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर को ट्रोल किया है। उन्होंने लिखा है कि वे अपनी नेशनल क्रिकेट टीम के कोच बनने के लिए गंभीर को न्योता नहीं देंगे।

Tue, 25 Nov 2025 12:30 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कभी चुटीले तो कभी चुभने वाले और कभी गुदगुदाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले आइसलैंड क्रिकेट ने भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर का मजाक उड़ाया है। खुद को क्रिकेट की जननी बताने वाले देश की संस्था ने क्रिकेट की दुनिया के मौजूदा वक्त की सुपर पावर भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट मैचों में बुरे प्रदर्शन को लेकर कोच गौतम गंभीर को ट्रोल किया है। उसने अपने पोस्ट में लिखा है कि उनकी राष्ट्रीय टीम के कोच के लिए गंभीर के नाम पर विचार नहीं होगा और उन्होंने 2025 में अपने 75 प्रतिशत मैच जीते हैं।

व्यंग्य के लिए मशहूर आइसलैंड क्रिकेट ने अपने ऑफिशल हैंडल से एक्स पर पोस्ट किया, 'हमारे सभी फैंस के लिए, नहीं, हम गौतम गंभीर को अपनी राष्ट्रीय टीम के नए कोच के लिए न्योता नहीं भेजेंगे। यह पद पहले ही भरा जा चुका है और हमने 2025 में अपने 75 प्रतिशत मैच जीते हैं।'

गौतम गंभीर के भारत के मुख्य कोच बनने के बाद टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया एक औसत से भी खराब दर्जे की टीम नजर आ रही है। गंभीर ने जब भारतीय टीम के कोच की जिम्मेदारी संभाली, उस वक्त टीम घर में अजेय मानी जाती थी। लेकिन उनके कोच बनने के बाद न्यूजीलैंड ने भारत को उसी की धरती पर 3-0 से करारी शिकस्त दी। 12 सालों में वो भारत की घर में पहली सीरीज हार थी।

उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत को 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। उसी सीरीज के दौरान ही दिग्गज स्पिनर आर अश्विन को टेस्ट से संन्यास का ऐलान करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी अचानक टेस्ट से संन्यास का ऐलान कर दिया। उसके बाद शुभमन गिल नए टेस्ट कप्तान चुने गए और इंग्लैंड दौरे पर टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। सीरीज 2-2 से बराबर रही।

गौतम गंभीर के कार्यकाल में अपने घर में पिछले 6 टेस्ट में भारत को 4 में हार का सामना करना पड़ा है। गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच में भी भारत हार की कगार पर खड़ा है। अगर ऐसा हुआ तो घर में खेले गए पिछले 7 टेस्ट मैच में भारत की हार का आंकड़ा 5 पर पहुंच जाएगा।

गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारत ने घर में जिन दो टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की है, वो दोनों ही कमजोर मानी जाने वाली टीमों के खिलाफ मिली हैं। पिछले साल भारत ने होम सीरीज में बांग्लादेश को 2-0 से हराया था और इस साल वेस्टइंडीज को भी होम सीरीज में 2-0 से हराया है। इन दोनों टीमों के अलावा उनके कार्यकाल में भारत ने जिन भी दूसरी टीमों से घर में कोई टेस्ट मैच खेला है, जीतना तो दूर, ड्रॉ तक नहीं करा पाया है।

