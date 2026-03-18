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IPL में सुनील नरेन जितना कोई खिलाड़ी नहीं टहला, ये हैरतअंगेज रिकॉर्ड अब शायद ही टूटे

Mar 18, 2026 04:53 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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सुनील नरेन आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की ओर से खेलते हैं। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर के नाम इंडियन प्रीमियर लीग में एक हैरतअंगेज रिकॉर्ड दर्ज है, जो शायद ही टूटे।

IPL में सुनील नरेन जितना कोई खिलाड़ी नहीं टहला, ये हैरतअंगेज रिकॉर्ड अब शायद ही टूटे

आईपीएल 2026 का 28 मार्च से आगाज होने जा रहा है। यह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का 19वां सीजन है। आईपीएल में अनेक रिकॉर्ड ऐसे हैं, जो क्रिकेट फैंस को चौंकाते हैं। एक हैरतअंगेज रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर सुनील नरेन के नाम भी दर्ज है। वह आईपीएल में बैटिंग पोजीशन पर जितना टहले, उतना कोई और खिलाड़ी नहीं टहला। वह आईपीएल में सभी पोजीशन पर बैटिंग करने वाले इकलौते प्लेयर हैं। 37 वर्षीय नरेन 1 से लेकर 11 तक बल्लेबाजी करने उतर चुके हैं। उनका यह रिकॉर्ड अब शायद ही टूटे। वह कोलकाता नाइड राइटर्स (केकेआर) के लिए खेलते हैं। नरेन ने 2012 में केकेआर की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। वह भारतीय लीग में केकेआर के अलावा अन्य फ्रेंचाइजी के लिए नहीं खेले।

सुनील नरेन ने 66 बार ओपनिंग की

ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए मशहूर नेरन ने आईपीएल में कुल 66 बार ओपनिंग (एक या दो नंबर) की है। वह तीन नंबर पर एक जबकि चौथे पायदान पर 8 बार बल्लेबाजी करने आए। वह पांचवे स्थान पर सात और छठे नंबर पर एक मर्तबा खेले हैं। उन्होंने नंबर-7 पर छह और नंबर-8 पर 13 मर्तबा बैटिंग की है। वह नौवें नंबर 9 बार खेलने उतरे। उन्होंने दसवें स्थान पर 8 और 11वें पायदान पर 3 मर्तबा बैटिंग की। नरेन ने 189 आईपीएल मैचों में 166.51 के स्ट्राइक रेट से 1780 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और सात अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 192 विकेट हासिल किए हैं। नरेन आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

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KKR का अभियान कब शुरू होगा?

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने हाल ही में आईपीएल के पहले चरण का शेड्यूल घोषित किया। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ओपनिंग मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) से टकराएगी। केकेआर 29 मार्च को अपना अभियान शुरू करेगी। केकेआर की पहले मैच में मुंबई इंडियंस (एमआई) से वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ंत होगी। बीसीसीआई ने शुरुआती 20 मैच का शेड्यूल जारी किया, जो 10 जगहों- बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, न्यू चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद में होंगे। केकेआर के चार मैचों का कार्यक्रम सामने आया है। केकेआर तीन मैच कोलकाता में अपने होम ग्राउंड ई़डन गार्डन्स पर खेलेगी। कोलकाता की टीम पिछली बार अंक तालिका में आठवें स्थान पर रही थी। अजिंक्य रहाणे फिर केकेआर की बागडोर संभालेंगे।

कोलकाता नाइट राइडर्स के शुरुआती 4 मैच

29 मार्च 2026 – मुंबई इंडियंस बनाम केकेआर, मुंबई, शाम 7:30 बजे

2 अप्रैल 2026 – केकेआर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता, शाम 7:30 बजे

6 अप्रैल 2026 – केकेआर बनाम पंजाब किंग्स, कोलकाता, शाम 7:30 बजे

9 अप्रैल 2026 – केकेआर बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता, शाम 7:30 बजे

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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