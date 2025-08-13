विराट कोहली और रोहित शर्मा का है ICC के नॉकआउट मैचों में जलवा, मगर अगला चांस मिलने पर सस्पेंस

विराट कोहली और रोहित शर्मा का ICC नॉकआउट मैचों में जलवा देखने को मिला है, मगर अगला चांस मिलने पर सस्पेंस बना हुआ है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने खूब रन आईसीसी नॉकआउट मैचों में बटोरे हैं।

भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली और भारत की वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा के अगले वनडे वर्ल्ड कप में खेलने पर सस्पेंस है, लेकिन उनका रिकॉर्ड आईसीसी के नॉकआउट मैचों में दमदार है। वर्ल्ड कप 2027 की टीम का हिस्सा ये दोनों दिग्गज शायद न हों, लेकिन इन दोनों का योगदान टीम इंडिया के लिए आईसीसी टूर्नामेंट में जिस तरह का रहा है, उसको नकारा नहीं जा सकता। विराट कोहली और रोहित शर्मा के आसपास कोई भी बल्लेबाज आईसीसी के नॉकआउट मैचों में रन बनाने के मामले में नहीं है।

विराट कोहली और रोहित शर्मा के बल्ले से कई बड़े-बड़े स्कोर आईसीसी के नॉकआउट मैचों में निकले हैं। रोहित शर्मा ने दो और विराट कोहली ने एक शतक जड़ा है, जबकि 3 अर्धशतक विराट कोहली ने और 2 अर्धशतक रोहित शर्मा ने जड़े हैं। विराट कोहली के आईसीसी नॉकआउट मैचों में रनों की संख्या 939 है और रोहित शर्मा ने 780 रन बनाए हैं। कोई भारतीय खिलाड़ी इन दो दिग्गजों के आसपास भी नहीं हैं। सचिन तेंदुलकर भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन आईसीसी नॉकआउट मैचों में बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

आईसीसी नॉकआउट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट और रोहित के बाद तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग हैं। उन्होंने 731 रन बनाए हैं, जबकि चौथे नंबर पर विराजमान सचिन तेंदुलकर ने 657 रन बनाए हैं। श्रीलंका की टीम के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा ने 595 रन आईसीसी के नॉकआउट मैचों में जड़े हैं। विराट कोहली के नाम एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है, जबकि रोहित शर्मा ने एक वर्ल्ड कप में 5 शतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ है।

आईसीसी नॉकआउट मैचों में सर्वाधिक रन 939 रन - विराट कोहली (52.16 औसत)

780 रन - रोहित शर्मा (43.33 औसत)

731 रन - रिकी पोंटिंग (45.68 औसत)

657 रन - सचिन तेंदुलकर (50.53 औसत)

595 रन - कुमार संगकारा (39.67 औसत)