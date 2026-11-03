न्यूजीलैंड में भारतीय पेस अटैक निल बटे सन्नाटा, सिराज समेत अब तक किसी ने भी नहीं किया ऐसा

न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में अनुभवहीन तेज गेंदबाजी आक्रमण भारत के लिए चिंता का सबब है। भारतीय पेस अटैक निल बटे सन्नाटा है। टीम में शामिल तेज गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड में अब तक एक भी वनडे मैच नहीं खेला है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम प्रबंधन के सामने गेंदबाजी संयोजन तय करना बड़ी चुनौती होगी क्योंकि गुरनूर बराड़, अंशुल कंबोज, आकिब नबी और यश ठाकुर के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव बेहद कम है। इन चारों ने मिलकर अब तक केवल 11 वनडे मुकाबले खेले हैं। ऐसे में अनुभवी और संतुलित न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों की परीक्षा होना तय है। बीसीसीआई की ओर से सीरीज में दो अतिरिक्त वनडे मुकाबले शामिल किए जाने के फैसले को लेकर अलग-अलग नजरिये हो सकते हैं। इसे कोई न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के इस देश के आखिरी दौरे का व्यावसायिक लाभ उठाने का अवसर मान सकता है, तो कोई इसे खराब कार्यक्रम प्रबंधन का नतीजा मान रहा है। इस बदलाव के कारण भारत को कमजोर गेंदबाजी आक्रमण के साथ मैदान पर उतरना पड़ सकता है।

न्यूजीलैंड में भारतीय पेस अटैक निल बटे सन्नाटा गौर करने वाली बात यह है कि वनडे टीम में शामिल सभी तेज गेंदबाज न्यूजीलैंड की धरती पर अपनी पहली वनडे सीरीज खेलेंगे। अब तक किसी भी भारतीय पेसर ने न्यूजीलैंड में कोई वनडे मैच नहीं खेला है। मोहम्मद सिराज 51 वनडे में 77 विकेट के साथ भारतीय आक्रमण के सबसे अनुभवी गेंदबाज हैं। इस बात की संभावना है कि वह शुरुआती तीन मुकाबलों के बाद टेस्ट क्रिकेट की तैयारियों के लिए टीम से अलग हो जाएंगे। टीम के एकमात्र तेज गेंदबाज हरफनमौला नीतिश कुमार रेड्डी भी पहले वनडे के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। ऐसे में आखिरी दो वनडे में 18 वनडे का अनुभव रखने वाले अर्शदीप सिंह पर गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई की जिम्मेदारी होगी। उनके अलावा गुरनूर बराड़ (नौ वनडे), अंशुल कंबोज (एक वनडे) और आकिब नबी (एक वनडे) टीम का हिस्सा हैं। अंतिम दो वनडे के लिए टीम में शामिल यश ठाकुर ने अभी वनडे पदार्पण नहीं किया है। सीरीज के शुरुआती तीन वनडे में सिराज और अर्शदीप का प्लेइंग इलेवन में खेलना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन तीसरे तेज गेंदबाज के लिए गुरनूर, कंबोज और आकिब के बीच मुकाबला होगा।