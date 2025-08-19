no one better than him in the middle overs Aakash Chopra explains why Shreyas Iyer should be in Asia Cup 2025 'बीच के ओवरों में उनसे बेहतर कोई नहीं', चोपड़ा ने बताया एशिया कप में श्रेयस अय्यर को क्यों होना चाहिए, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़no one better than him in the middle overs Aakash Chopra explains why Shreyas Iyer should be in Asia Cup 2025

'बीच के ओवरों में उनसे बेहतर कोई नहीं', चोपड़ा ने बताया एशिया कप में श्रेयस अय्यर को क्यों होना चाहिए

आकाश चोपड़ा का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा कि बीच के ओवरों में श्रेयस अय्यर से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। आईपीएल 2025 में भी उनका शानदार प्रदर्शन रहा। चूंकि काफी समय से आईपीएल का प्रदर्शन टी20  में चयन का आधार रहा है, इसलिए एशिया कप में अय्यर की जगह बनती है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 09:45 AM
share Share
Follow Us on
'बीच के ओवरों में उनसे बेहतर कोई नहीं', चोपड़ा ने बताया एशिया कप में श्रेयस अय्यर को क्यों होना चाहिए

आएशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान होने वाला है। जिन कुछ खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है, उनमें श्रेयस अय्यर प्रमुख हैं। इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें दरकिनार किए जाने पर कुछ एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए थे। एशिया कप तो टी20 फॉर्मेट में है, लिहाजा उनकी दावेदारी मजबूत है। पूर्व क्रिकेटर और कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने चैंपियंस ट्रॉफी की याद दिलाते हुए कहा है कि बीच के ओवरों के लिए अय्यर से बेहतर कोई और साबित नहीं हो सकता। उन्होंने आईपीएल 2025 में अय्यर के शानदार प्रदर्शन को भी उनकी दावेदारी का मजबूत आधार करार दिया है।

चोपड़ा ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'श्रेयस को रखने की जरूरत है क्योंकि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे थे तब कोई भी भारतीय खिलाड़ी बीच के ओवरों के लिए उनसे बेहतर नहीं था। वही थे जो विपक्षी टीम पर अटैक कर रहे थे। वही थे जो जब चाहे मर्जी के हिसाब से बाउंड्री लगा रहे थे और दूसरे छोर के बल्लेबाजों पर से दबाव हटा रहे थे।'

चोपड़ा ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईपीएल 2025 में भी अय्यर के जबरदस्त प्रदर्शन की याद दिलाई है। उन्होंने कहा, ‘उसके बाद आईपीएल आया। बहुत सारा दबाव था। यह श्रेयस अय्यर का बेस्ट आईपीएल सीजन रहा। हमने लगातार देखा है कि टी20 में चयन आईपीएल में प्रदर्शन पर आधारित होता है। हमने वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और हर किसी को देखा है। इसे देखते हुए श्रेयस अय्यर खेलने के हकदार हैं।’

ये भी पढ़ें:LIVE: एशिया कप और विश्व कप के लिए भारतीय टीमों का ऐलान आज, ये है PC की टाइमिंग

आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 17 मैच में 175.07 के स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी वह 243 रन के साथ टॉप स्कोरर थे। ऐसे में छोटे फॉर्मेट में तो उन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

Asia Cup 2025 Shreyas Iyer
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |