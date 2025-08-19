'बीच के ओवरों में उनसे बेहतर कोई नहीं', चोपड़ा ने बताया एशिया कप में श्रेयस अय्यर को क्यों होना चाहिए

आकाश चोपड़ा का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा कि बीच के ओवरों में श्रेयस अय्यर से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। आईपीएल 2025 में भी उनका शानदार प्रदर्शन रहा। चूंकि काफी समय से आईपीएल का प्रदर्शन टी20 में चयन का आधार रहा है, इसलिए एशिया कप में अय्यर की जगह बनती है।

आएशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान होने वाला है। जिन कुछ खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है, उनमें श्रेयस अय्यर प्रमुख हैं। इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें दरकिनार किए जाने पर कुछ एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए थे। एशिया कप तो टी20 फॉर्मेट में है, लिहाजा उनकी दावेदारी मजबूत है। पूर्व क्रिकेटर और कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने चैंपियंस ट्रॉफी की याद दिलाते हुए कहा है कि बीच के ओवरों के लिए अय्यर से बेहतर कोई और साबित नहीं हो सकता। उन्होंने आईपीएल 2025 में अय्यर के शानदार प्रदर्शन को भी उनकी दावेदारी का मजबूत आधार करार दिया है।

चोपड़ा ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'श्रेयस को रखने की जरूरत है क्योंकि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे थे तब कोई भी भारतीय खिलाड़ी बीच के ओवरों के लिए उनसे बेहतर नहीं था। वही थे जो विपक्षी टीम पर अटैक कर रहे थे। वही थे जो जब चाहे मर्जी के हिसाब से बाउंड्री लगा रहे थे और दूसरे छोर के बल्लेबाजों पर से दबाव हटा रहे थे।'

चोपड़ा ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आईपीएल 2025 में भी अय्यर के जबरदस्त प्रदर्शन की याद दिलाई है। उन्होंने कहा, ‘उसके बाद आईपीएल आया। बहुत सारा दबाव था। यह श्रेयस अय्यर का बेस्ट आईपीएल सीजन रहा। हमने लगातार देखा है कि टी20 में चयन आईपीएल में प्रदर्शन पर आधारित होता है। हमने वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और हर किसी को देखा है। इसे देखते हुए श्रेयस अय्यर खेलने के हकदार हैं।’