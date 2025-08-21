No issue backing Shubman Gill but what about Yashasvi Jaiswal says S Badrinath on Asia Cup 2025 India squad शुभमन गिल को बैक करने में कोई समस्या नहीं, मगर यशस्वी जायसवाल का क्या? पूर्व क्रिकेटर ने पूछा सवाल, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़No issue backing Shubman Gill but what about Yashasvi Jaiswal says S Badrinath on Asia Cup 2025 India squad

शुभमन गिल को बैक करने में कोई समस्या नहीं, मगर यशस्वी जायसवाल का क्या? पूर्व क्रिकेटर ने पूछा सवाल

एस बद्रीनाथ ने सिलेक्टर्स से सवाल किया है कि आपने शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया और टीम में शामिल किया, ये अच्छी बात है, मगर यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ियों का क्या, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 08:35 PM
share Share
Follow Us on
शुभमन गिल को बैक करने में कोई समस्या नहीं, मगर यशस्वी जायसवाल का क्या? पूर्व क्रिकेटर ने पूछा सवाल

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने एशिया कप 2025 के टीम सिलेक्शन पर सवाल उठाया है। एस बद्रीनाथ ने कहा है कि आपने शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया और टीम में शामिल किया, ये अच्छी बात है, लेकिन यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ियों का क्या, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। यूएई में 9 सितंबर से खेले जाने वाले टी20 एशिया कप 2025 की टीम में यशस्वी जायसवाल को रिजर्व के तौर पर रखा है, जबकि शुभमन गिल को सीधे उपकप्तानी सौंपी गई है। यहां तक कि आईपीएल 2025 के ऑरेंज कैप विनर भी टीम का हिस्सा नहीं हैं।

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए एस बद्रीनाथ ने कहा कि यशस्वी ने इस फॉर्मेट में शुभमन गिल से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, "मैं इसे ज्यादातर सकारात्मक मानता हूं कि वे एक युवा खिलाड़ी पर भरोसा कर रहे हैं और उसे भविष्य के लिए (कप्तान के तौर पर) प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल का क्या? उन्होंने शुभमन गिल से भी बेहतर प्रदर्शन किया है और आईपीएल 2025 में 700 रन बनाने और शुभमन गिल से बेहतर प्रदर्शन करने के बाद साई सुदर्शन को टीम में क्यों नहीं चुना गया? इसके अलावा संजू सैमसन का अब प्लेइंग 11 में खेलना संदिग्ध है।"

ये भी पढ़ें:जब एशिया कप टीम में नहीं मिली जगह तो कैसा था अय्यर का रिऐक्शन? पिता ने बताया

उन्होंने आगे कहा, "शुभमन गिल का समर्थन करते हुए, आप पूछते हैं कि यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने क्या गलत किया है, जबकि उनके आंकड़े गिल से बेहतर हैं। क्या यह चयन हालिया पूर्वाग्रह पर आधारित है? भारतीय क्रिकेट में हमेशा से यही होता आया है - उस खिलाड़ी को चुनें जो इस समय सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा हो, भले ही प्रारूप अलग हो। यह कोई बुरा फैसला नहीं है, लेकिन यह 50-50 वाला फैसला है।" शुभमन गिल ने इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 750 से ज्यादा रन बनाए हैं।

एस बद्रीनाथ ने आगे भी शुभमन गिल पर बात जारी रखी और कहा, "शुभमन गिल पिछले 2-3 सालों से टी20 टीम में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। फिर भी, उन्हें इस टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। इंग्लैंड सीरीज में उनकी शानदार कप्तानी और प्रदर्शन का असर साफ दिखाई देता है, भले ही वह टेस्ट क्रिकेट हो। इसलिए वह अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत जरूर करेंगे।" भारत एशिया कप में यूएई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को करेगा।