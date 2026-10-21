किस देश में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने किया है अपना T20I डेब्यू? देखें पूरी लिस्ट
भारत के लिए किस देश में कितने खिलाड़ियों ने किया है T20I डेब्यू?
न्यूजीलैंड में भारत की टीम अब तक 12 टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेल चुकी है, लेकिन एक भी ऐसा भारतीय खिलाड़ी नहीं है, जिसने न्यूजीलैंड में जाकर टी20आई क्रिकेट में डेब्यू किया है। 11 ऐसे देश हैं, जहां भारत के कम से कम एक खिलाड़ी ने अपना इंटरनेशनल टी20 डेब्यू किया है, लेकिन न्यूजीलैंड इकलौता ऐसा देश में जिसमें एक दर्जन मैच टीम इंडिया खेल चुकी है और कल यानी 22 अक्टूबर 2026 से 5 टी20 मैचों की सीरीज और खेलने वाली है, लेकिन किसी को डेब्यू नहीं मिला है।
भारत के लिए 32 खिलाड़ियों ने भारत में ही अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया है, जबकि 24 भारतीय खिलाड़ी अपना पहला-पहला मैच जिम्बाब्वे में खेले थे। 21 खिलाड़ियों ने साउथ अफ्रीका में जाकर अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया हुआ है। वहीं, 11 खिलाड़ी वेस्टइंडीज की सरजमीं पर अपना पहला-पहला टी20 इंटरनेशनल मैच भारत के लिए खेले हैं और 10 खिलाड़ी श्रीलंका की धरती पर अपने टी20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने में सफल रहे थे। इसके बाद इंग्लैंड का भी जिक्र है।
इंग्लैंड में भारत के 8 खिलाड़ियों ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है। इनमें वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर भारत के 6 खिलाड़ी पहली बार टी20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। यहां तक कि आयरलैंड में भी इतने ही खिलाड़ी डेब्यू भारत के लिए कर चुके हैं। बांग्लादेश में 3 और चीन में भी 3 भारतीय खिलाड़ी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किए हुए और एक खिलाड़ी ने यूएसए में अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू भारत के लिए किया है, लेकिन न्यूजीलैंड में किसी भी डेब्यू का अभी इंतजार है।
भारत के लिए किस देश में कितने खिलाड़ियों ने किया है T20I डेब्यू?
32 - इंडिया
24 - जिम्बाब्वे
21 - साउथअफ्रीका
11 - वेस्ट इंडीज
10 - श्रीलंका
8 - इंग्लैंड
6 - ऑस्ट्रेलिया
6 - आयरलैंड
3 - बांग्लादेश
3 - चीन
1 - अमेरिका
आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यूजीलैंड के दौरे पर अभी जो पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है। उसमें भी किसी भारतीय खिलाड़ी का डेब्यू होने की संभावना नहीं है, क्योंकि हर एक खिलाड़ी जो टीम का हिस्सा है, वह पहले ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर चुका है। वहीं, अगर टीम इंडिया के रिकॉर्ड की बात करें न्यूजीलैंड की धरती पर तो दोनों के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 मैच खेले हैं। इनमें से 5 मुकाबले भारत ने जीते हैं, जबकि चार मैच मेजबान टीम जीती है और 3 मैच बेनतीजा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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