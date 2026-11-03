ऋषभ पंत इंडिया ए के आखिरी मैच को भी करेंगे मिस, क्या उनके टेस्ट सीरीज में खेलने पर है संकट? जानिए
ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के दौरे पर इंडिया ए का आखिरी गेम भी मिस करने वाले हैं। हालांकि, उनके टेस्ट सीरीज के लिए फिट होने की संभावना है। 19 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हो रही है।
विदेशी सरजमीं पर भारत के प्रमुख टेस्ट बल्लेबाजों में से एक ऋषभ पंत के सात से 10 नवंबर तक लिंकन में होने वाले इंडिया ए के तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में खेलने की संभावना नहीं है, क्योंकि पिछले महीने श्रीनगर में ईरानी कप मैच के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव (साइड स्ट्रेन) की समस्या के बाद उन्हें अभी तक फिट घोषित नहीं किया गया है। उनका एक फिटनेस टेस्ट हुआ है, जिसे वह क्लीयर नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उन्हें जल्द एक और फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा, जिसे पास करके वे कम से कम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।
पंत बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मेजबान टीम के खिलाफ भारत ए के अनौपचारिक टेस्ट मैच के लिए टीम में शामिल होने से पहले उन्हें अनिवार्य फिटनेस परीक्षण पास करना होगा, जिसमें वह अभी तक सफल नहीं हुए हैं। पंत का अगला फिटनेस टेस्ट 9 नवंबर को होगा। ऐसे में उनके भारत ए की ओर से तीसरे टेस्ट मैच में खेलने की कोई संभावना नहीं है। वे कुछ प्रैक्टिस सेशन के बाद सीधे टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक जड़ चुके 28 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज पंत के कुछ दिनों में दूसरा अनिवार्य फिटनेस परीक्षण पास करने पर सीधे वेलिंगटन में टीम से जुड़ने की संभावना है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ''पंत के न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में खेलने की संभावना बहुत कम है। टीम प्रबंधन उन्हें उबरने के लिए कुछ और दिन देना चाहेगा जिससे कि वह टेस्ट सीरीज के लिए टीम से जुड़ सकें और वेलिंग्टन में अभ्यास कर सकें। दूसरे फिटनेस टेस्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।''
अगर ऋषभ पंत नवंबर के दूसरे सप्ताह में अपनी फिटनेस को साबित नहीं कर पाए तो वह टेस्ट सीरीज से या फिर कम से कम पहले टेस्ट मैच से भी बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ध्रुव जुरेल विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में सीधे प्लेइंग इलेवन में आएंगे, जो इंडिया ए के लिए शतक जड़ चुके हैं। वे वहां की परिस्थितियों को समझ रहे हैं। अगर पंत ने मैच या सीरीज मिस की तो फिर उनके लिए टीम में वापसी करना कठिन हो जाएगा। उनसे वाइस कैप्टेंसी पहले ही छीन ली गई है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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