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ना गावस्कर, ना सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग नंबर-1, विराट कोहली 5 पर, रॉबिन उथप्पा ने चुनी अपनी ऑल टाइम इंडिया टेस्ट XI

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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भारत बनाम श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने अपनी ऑल टाइम इंडिया टेस्ट प्लेइंग XI चुनी है। इस टीम में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने दिग्गज खिलाड़ियों को जगह नहीं दी है। देखिए अंतिम 11 में कौन-कौन हैं।

Robin Uthappa picks his all time India Test XI
रॉबिन उथप्पा ने चुनी ऑल टाइम टेस्ट इंडिया XI, विराट कोहली रोहित शर्मा (फाइल फोटो)

भारत बनाम श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने अपनी ऑल टाइम इंडिया टेस्ट प्लेइंग XI चुनी है। इस टीम में दाएं हाथ के बल्लेबाज ने दिग्गज खिलाड़ियों को जगह नहीं दी है। यहां तक की ग्रेट सुनील गावस्कर को भी टीम में शामिल नहीं किया है। सौरव गांगुली भी इस टीम से बाहर हैं। उन्होंने दो दिग्गज स्पिनरों को टीम में शामिल किया है। भुवनेश्वर कुमार जैसे टॉप क्वालिटी गेंदबाज को भी प्लेइंग XI में शामिल नहीं किया है। यहां तक कि इस टीम में मोहम्मद शमी भी शामिल नहीं हैं।

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रॉबिन उथप्पा द्वारा चुनी गई टीम में सलामी बल्लेबाज के रूप में सुनील गावस्कर के स्थान पर वीरेंद्र सहवाग को चुना गया है। दूसरे ओपनर के रूप में उन्होंने गौतम गंभीर के स्थान पर लोकेश राहुल को चुना है, जो बहुत बड़ा मूव है। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उन्होंने राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा में से राहुल द्रविड़ को टीम में जगह दी है। चौथे नंबर के लिए विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया लेकिन उथप्पा ने कहा कि सचिन तेंदलुकर मेरी टीम में नंबर 4 होंगे और विराट कोहली को नंबर 5 पर रखना ही होगा। उनके लिए जगह बनानी ही होगी। ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी में से उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में चुना। 7 नंबर पर ऑलराउंडर के रूप में उन्होंने कपिल देव को अपनी टीम में शामिल किया। पहले स्पिनर के रूप में हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन का विकल्प था। उथप्पा ने बिना किसी झिझक के अश्विन का नाम लिया। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में से पहले तो दोनों को चुना लेकिन बाद में सिर्फ बुमराह तक ही सीमित रहे। उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों में से किसी एक को कैसे पिक कर सकता हूं। फिर जब प्रेजेंटर ने कहा कि आपको करना होगा, तब उन्होंने बुमराह को चुना। दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में जवागाल श्रीनाथ और जहीर खान का विकल्प था। उन्होंने जहीर खान को चुना। आखिरी स्थान पर उन्होंने बिना किसी झिझक परेशानी के अनिल कुंबले को अपनी टीम में शामिल किया।

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रॉबिन उथप्पा की ऑल टाइम प्लेइंग XI ये रही

वीरेंद्र सहवाग, केएल राहुल, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली. एमएस धोनी (विकेटकीपर), कपिल देव, रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह और जहीर खान।

टीम पर उठ रहे कुछ सवाल, बड़े खिलाड़ी नजरअंदाज

रॉबिन उथप्पा ने अपनी टीम में सुनील गावस्कर का नाम नहीं रखा। गावस्कर का ना रहना थोड़ा चौंकाने वाला है। वो टेस्ट में दस हजार रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। उथप्पा ने सौरव गांगुली को भी जगह नहीं दी है। कहा जाता है कि गांगुली ने टीम को विदेशों में जीतना सिखाया। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत के अब तक के आंकड़े धोनी से बेहतर नजर आते हैं। अश्विन ने भी कई बार धोनी से बहुत बेहतर खिलाड़ी पंत को टेस्ट क्रिकेट के लिए बताया है। ऐसे में धोनी को टेस्ट क्रिकेट में चुने जाना और विराट कोहली को पांचवें नंबर पर लाना, पुजारा और रहाणे जैसे खिलाड़ियों का टीम में ना होना, गौतम गंभीर के स्थान पर लोकेश राहुल को जगह देना सवाल खड़े करता है और चौंकाता है।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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