भारत में खेलने का अनुभव नहीं लेकिन… वेस्टइंडीज से मुकाबले से पहले जिम्बाब्वे के कप्तान रजा की हुंकार
जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने रविवार को मुंबई में कहा कि भारत में एक दशक से अधिक समय से टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलने से जिम्बाब्वे को कोई चिंता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास टी20 विश्व कप सुपर आठ में 'शीर्ष स्तर का प्रदर्शन' करने की काबिलियत है।
जिम्बाब्वे ने ग्रुप चरण में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हराकर शानदार प्रदर्शन किया लेकिन अब उन्हें गत चैंपियन भारत और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका के अलावा दो बार की विजेता वेस्टइंडीज के साथ रखा गया है। टीम को सोमवार को वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज से भिड़ना है।
रजा ने संवाददाताओं से कहा, ‘नतीजा चाहे जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम हालात के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाए। जिम्बाब्वे के लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं या हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं।’
पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2023 और 2024 में दो बार खेलने वाले रजा ने कहा, ‘हम अभी अपना वार्म अप कर रहे हैं और इसके बाद हमारा नेट सत्र होगा। हम बहुत सारा क्रिकेट देखते हैं और हमारे में से कुछ ने यहां खेला भी है लेकिन अधिकतर ने नहीं।’
टूर्नामेंट में अब तक श्रीलंका में खेलने के बाद भारतीय हालात में ढलना कितना मुश्किल होगा, यह पूछे जाने पर रजा ने कहा, ‘छोटे मैदानों या किसी भी चीज की चिंता करने के बजाय, यह दोनों टीम के लिए एक जैसा ही रहेगा। हम जिम्बाब्वे से शीर्ष प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं और इससे हमें मैच जीतने में मदद मिलेगी।’
जिम्बाब्वे ने पिछली बार 2016 में टी20 विश्व कप के पहले दौर में भारत में खेला था। स्पिनर वेलिंगटन मसाकाद्जा उस टीम का हिस्सा थे।
रजा ने कहा कि उनकी टीम पहले सुपर आठ मैच से पहले यहां अपने ट्रेनिंग सत्र का अधिक से अधिक फायदा उठाने की कोशिश करेगी।
उन्होंने कहा, ‘भारत में खेलने से जरूर मदद मिलती है। लेकिन अगर किसी टीम या किसी इंसान को वह अनुभव नहीं है, तो उसे बहाने के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय मुझे निजी तौर पर लगता है कि हम इससे निपट सकते हैं।’
जिम्बाब्वे की टीम इस विश्व कप में अब तक अजेय रही है। उसने ग्रुप स्टेज में ओमान को हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। उसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को शिकस्त देकर उन्हें सुपर-8 की रेस से बाहर कर दिया। आयरलैंड के खिलाफ उसका मैच बारिश की वजह से धुल गया। अपने आखिरी लीग मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को शिकस्त दी। उसने ग्रुप बी में शीर्ष पर रहते हुए सुपर-8 के लिए क्वालीफाई किया।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें