कुलदीप जैसे प्लेयर्स को लगातार मौके नहीं मिलने पर खुलकर बोले गौतम गंभीर, कहा- हर समय तैयार रहना चाहिए

भारतीय कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि खिलाड़ियों को विदेशी सरजमीं पर जितने मौके मिलते हैं, उनका फायदा उठाना चाहिए। उनका मानना है कि खिलाड़ी लगातार यह नहीं सोचते रह सकते कि उसे पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं।

भारत ने माउंट मोनगानुई में खेले गए चौथे वनडे में तीन बदलाव किए थे। शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज टेस्ट की तैयारी के लिए आखिरी दो वनडे से बाहर हैं, ऐसे में टीम ने प्लेइंग इलेवन में बदलाव करते हुए उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड, ईशान किशन और कुलदीप यादव को मौका दिया लेकिन टीम के इस बदलाव का असर प्रदर्शन पर पड़ा। क्योंकि गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा निराश किया। कुलदीप को काफी इंतजार के बाद चौथे मैच में खेलने का मौका मिला लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। पूर्व क्रिकेटर्स का मानना है कि ब्रेक के बाद उन्हें लय हासिल करने में समय लगता है लेकिन गंभीर ने कहा है कि खिलाड़ियों को जो मौके मिलते हैं उन्हें भुनाना चाहिए।

विदेशी सरजमीं पर ज्यादा मौके नहीं बनते गंभीर ने मोहम्मद सिराज की जगह कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में शामिल करने के फैसले पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि टीम को लगा था कि बड़े मैदान पर स्पिनर ज्यादा उपयोगी साबित होगा और मध्य ओवरों में विकेट लेने का बेहतर विकल्प मिलेगा। लेकिन कुलदीप मैच में काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने 8 ओवर में 73 रन दिए और कोई विकेट नहीं हासिल कर सके। विल यंग और फिन एलन ने जमकर रन बनाए।

कोच गौतम गंभीर ने कहा, ''देखिए, जब आप विदेशी में यात्रा करते हैं तो मैच मिलने की संभावना (बतौर स्पिनर) कम रहती है। लेकिन जब भी मौका मिलता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसे भुनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पर्याप्त गेम टाइम नहीं मिला। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैच खेला। जब आप न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर आते हैं तो आप मैदान के डायमेंसन और कड़ीशन के बारे में जानते हैं। कई बार आप तीन तेज गेंदबाज के साथ तो कभी 4 के साथ खेलते हैं और यही हमने किया।''

शास्त्री ने कहा-दबाव रहता है मैच के दौरान रवि शास्त्री ने ब्रॉडकास्टर से कहा, ''आप एक मैच खेल रहे हैं फिर आप 5 मैच से बाहर हैं। फिर आप वापस आते हैं। दबाव आप पर होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने विकेट लिए हैं। आपको दबाव महसूस होगा। मुझे लगता है कि उसके ऊपर दबाव दिख रहा है। कई बार आपमें आत्मविश्वास की कमी होती लेकिन आपकी नजरें लय हासिल करने पर होती हैं, जोकि न्यूजीलैंड ने होने नहीं दिया।''

हर समय तैयार और लय में रहना चाहिए गंभीर ने आगे कहा, ''इसलिए कम मैच खेलने और लय में आने की जो बहस चल रही है, उस पर मेरा मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए आपको हर समय तैयार और लय में रहना चाहिए। और आपको जो भी मौके मिलते हैं, उनका पूरा फायदा उठाने का प्रयास करना चाहिए। बल्लेबाजों के लिए भी यही बात लागू होती है। क्योंकि आप लगातार यह नहीं सोचते रह सकते कि उसे पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं।"