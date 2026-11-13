कुलदीप जैसे प्लेयर्स को लगातार मौके नहीं मिलने पर खुलकर बोले गौतम गंभीर, कहा- हर समय तैयार रहना चाहिए
भारतीय कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि खिलाड़ियों को विदेशी सरजमीं पर जितने मौके मिलते हैं, उनका फायदा उठाना चाहिए। उनका मानना है कि खिलाड़ी लगातार यह नहीं सोचते रह सकते कि उसे पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं।
भारत ने माउंट मोनगानुई में खेले गए चौथे वनडे में तीन बदलाव किए थे। शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज टेस्ट की तैयारी के लिए आखिरी दो वनडे से बाहर हैं, ऐसे में टीम ने प्लेइंग इलेवन में बदलाव करते हुए उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड, ईशान किशन और कुलदीप यादव को मौका दिया लेकिन टीम के इस बदलाव का असर प्रदर्शन पर पड़ा। क्योंकि गेंदबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों ने काफी ज्यादा निराश किया। कुलदीप को काफी इंतजार के बाद चौथे मैच में खेलने का मौका मिला लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। पूर्व क्रिकेटर्स का मानना है कि ब्रेक के बाद उन्हें लय हासिल करने में समय लगता है लेकिन गंभीर ने कहा है कि खिलाड़ियों को जो मौके मिलते हैं उन्हें भुनाना चाहिए।
विदेशी सरजमीं पर ज्यादा मौके नहीं बनते
गंभीर ने मोहम्मद सिराज की जगह कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में शामिल करने के फैसले पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि टीम को लगा था कि बड़े मैदान पर स्पिनर ज्यादा उपयोगी साबित होगा और मध्य ओवरों में विकेट लेने का बेहतर विकल्प मिलेगा। लेकिन कुलदीप मैच में काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने 8 ओवर में 73 रन दिए और कोई विकेट नहीं हासिल कर सके। विल यंग और फिन एलन ने जमकर रन बनाए।
कोच गौतम गंभीर ने कहा, ''देखिए, जब आप विदेशी में यात्रा करते हैं तो मैच मिलने की संभावना (बतौर स्पिनर) कम रहती है। लेकिन जब भी मौका मिलता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसे भुनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पर्याप्त गेम टाइम नहीं मिला। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन वनडे मैच खेला। जब आप न्यूजीलैंड जैसी जगहों पर आते हैं तो आप मैदान के डायमेंसन और कड़ीशन के बारे में जानते हैं। कई बार आप तीन तेज गेंदबाज के साथ तो कभी 4 के साथ खेलते हैं और यही हमने किया।''
शास्त्री ने कहा-दबाव रहता है
मैच के दौरान रवि शास्त्री ने ब्रॉडकास्टर से कहा, ''आप एक मैच खेल रहे हैं फिर आप 5 मैच से बाहर हैं। फिर आप वापस आते हैं। दबाव आप पर होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने विकेट लिए हैं। आपको दबाव महसूस होगा। मुझे लगता है कि उसके ऊपर दबाव दिख रहा है। कई बार आपमें आत्मविश्वास की कमी होती लेकिन आपकी नजरें लय हासिल करने पर होती हैं, जोकि न्यूजीलैंड ने होने नहीं दिया।''
हर समय तैयार और लय में रहना चाहिए
गंभीर ने आगे कहा, ''इसलिए कम मैच खेलने और लय में आने की जो बहस चल रही है, उस पर मेरा मानना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलते हुए आपको हर समय तैयार और लय में रहना चाहिए। और आपको जो भी मौके मिलते हैं, उनका पूरा फायदा उठाने का प्रयास करना चाहिए। बल्लेबाजों के लिए भी यही बात लागू होती है। क्योंकि आप लगातार यह नहीं सोचते रह सकते कि उसे पर्याप्त मौके नहीं मिले हैं।"
बड़ी हार के बावजूद गंभीर ने सीरीज के निर्णायक मुकाबले में टीम की वापसी का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के पास वापसी करने के लिए पर्याप्त अनुभव और क्षमता है। भारतीय कोच ने कहा, ''मुझे पूरा भरोसा है कि खिलाड़ी अगले मैच में मजबूती से उतरेंगे। यह जरूरी है कि इस हार का उन्हें दर्द महसूस हो। मेरा हमेशा मानना रहा है कि इस तरह के प्रदर्शन के बाद ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को निराशा महसूस होनी चाहिए। अगर उन्हें इस हार का दर्द है तो वे निश्चित रूप से मजबूती से वापसी कर सकते हैं।''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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