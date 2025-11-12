Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़No Excuse For Us We Are Expected to Perform Like Robots says pacer Haris Rauf after take 4 wicket vs sri lanka
प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सवाल से तिलमिलाए PAK गेंदबाज हारिस राउफ, कहा- हमें रोबोट माना जाता है

संक्षेप: पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने हाल ही में क्रिकेटरों पर पड़ने वाले प्रदर्शन के दबाव को लेकर एक कड़ा बयान दिया है। राउफ ने कहा है कि खिलाड़ियों के लिए कोई माफी नहीं है और उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे लगातार रोबोट की तरह प्रदर्शन करते रहें।

Wed, 12 Nov 2025 12:52 PMHimanshu Singh Bhasha
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउप ने भारत के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में खराब प्रदर्शन के बाद आलोचकों को जवाब देते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की ‘कठोर’ प्रकृति पर अफसोस जताया, जिसमें ‘इंसानों से रोबोट की तरह प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है। हारिस ने श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे क्रिकेट मैच में चार विकेट लिए, जिससे उनकी टीम छह रन से जीत हासिल करने में सफल रही। सितंबर में भारत के खिलाफ एशिया कप मैचों के दौरान आपत्तिजनक हाव-भाव के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली सीरीज के दौरान उन पर दो मैचों का प्रतिबंध लगाया गया था।

हारिस राउफ से जब पूछा गया कि वह भारत के खिलाफ एशिया कप फाइनल जैसे बड़े मैच में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं, उन्होंने कहा, ‘‘हमारे लिए कोई माफी नहीं होती। हमसे रोबोट की तरह प्रदर्शन करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन हम इंसान हैं और हमारे लिए भी कोई दिन बुरा हो सकता है।’’ एशिया कप फाइनल में 3.4 ओवर में 50 रन देकर सबसे महंगे गेंदबाज रहे हारिस ने कहा कि एक खिलाड़ी के लिए दिन खराब हो सकता है, क्योंकि आपकी रणनीति हमेशा सफल नहीं होतीं।

उन्होंने कहा, ‘‘महत्वपूर्ण बात है कि आप हार नहीं मानते और दिन बुरा होने पर निराश नहीं होते। हम केवल अपने कौशल पर विश्वास रखते हैं और गलतियों को सुधारने पर काम करते रहते हैं, लेकिन एक पेशेवर क्रिकेटर के तौर पर किसी भी गेंदबाज का दिन खराब हो सकता है।‘‘ प्रशंसकों की निराशा के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि खिलाड़ियों ने खराब दिन होने के बावजूद भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया।

राउफ ने कहा, ‘‘किसी भी खिलाड़ी को आलोचना अच्छी नहीं लगती। हर किसी की अपनी राय होती है लेकिन जैसा मैंने पहले कहा हमारे लिए किसी तरह की माफी नहीं होती है। अगर हमने 10 मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और एक मैच में खराब खेल गए तो लोग उस मैच को याद रखते हैं जिसमें हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा।’’

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
