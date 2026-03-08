होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
फाइनल में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में नहीं होगा बदलाव, आकाश चोपड़ा ने फिन को रोकने का प्लान बताया

Mar 08, 2026 04:32 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
आकाश चोपड़ा का मानना है कि भारतीय टीम अभिषेक और वरुण के साथ फाइनल तक का सफर तय कर चुकी है, ऐसे में आखिरी मैच में भी टीम उनके साथ बनी रहेंगी। उन्होंने फिन एलन को रोकने का प्लान भी बताया है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का आखिरी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंची हैं और आज जो बेहतर खेल दिखाएगा, उसी के हाथ ट्रॉफी लगने वाली है। भारतीय टीम पिछले कुछ मैचों से बिना बदलाव के उतर रही है और आकाश चोपड़ा का मानना है कि खिताबी मुकाबले में भी भारतीय टीम की रणनीति बदलने वाली नहीं है और टीम बिना बदलाव के उसी टीम के साथ खेलने के लिए तैयार है। पूर्व क्रिकेटर ने न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन को रोकने का मास्टर प्लान बताया है।

जियोस्टार से बातचीत में आकाश चोपड़ा ने भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन को लेकर कहा, ''मैं यह बता रहा हूँ कि गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव संभवतः क्या करने वाले हैं, क्योंकि भारत अब तक अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती के फ्लॉप होने के बावजूद इस मुकाम तक पहुंच गया है। अगर टीम उनके खराब प्रदर्शन के बावजूद इस मुकाम तक पहुँच गई है, तो सोचिए क्या होगा जब वे अपनी पूरी फॉर्म में आ जाएंगे। इसलिए, मेरे दिमाग में इसे लेकर कोई बहस नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत उसी दिशा में आगे बढ़ने वाला है।”

उन्होंने आगे कहा, ''फिन एलन और टिम साइफर्ट जारी टूर्नामेंट में अब तक सबसे खतरनाक सलामी जोड़ी रहे हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और यूएई की गेंदबाजी की बखिया उधेड़ दी। प्योर क्लास' के मामले में फिन एलन थोड़ा आगे हैं अगर आप लगातार आउटसाइड ऑफ स्टंप के चैनल में गेंद डालते रहोगे, तो वो आपको लगातार पीटता रहेगा। अच्छी बात ये है कि वो सीधे बल्ले से भी खेलता है, इसलिए उनकी रेंज काफी बड़ी है और वह बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं। उन्हें रोकने का तरीका शायद यही है कि आप अपनी गेंदों को स्टंप्स की लाइन के भीतर ही खत्म करें। अक्षर पटेल और शायद बाद में वरुण चक्रवर्ती को भी गेंदें स्टंप्स के अंदर ही रखनी चाहिए। वह अपनी कलाइयों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह तरीका तेज गेंदबाजों के लिए तो कारगर होता ही है, लेकिन स्पिन के खिलाफ आप उन्हें इस तरह से थोड़ा छका सकते हैं।''

