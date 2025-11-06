Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़No change in format for the U19 Mens Cricket World Cup U19 Womens World Cup continue to be in T20 Format
क्या ICC बदलने वाली है U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट? CEC ने कर दिया अंतिम फैसला

क्या ICC बदलने वाली है U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट? CEC ने कर दिया अंतिम फैसला

संक्षेप: U19 Mens Cricket World Cup का फॉर्मेट क्या बदलने जा रहा है? इसका जवाब है- नहीं, क्योंकि आईसीसी की मुख्य कार्यकारी समिति ने ये फैसला किया है कि इसे वनडे से टी20 फॉर्मेट में नहीं किया जाएगा। मेंस में 50-50 ओवर के ही मैच होंगे। 

Thu, 6 Nov 2025 11:52 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने फैसला किया है कि आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट नहीं बदलेगा। अभी तक 50-50 ओवर का गेम अंडर 19 वर्ल्ड कप में होता आया है और आगे भी यही फॉर्मेट जारी रहेगा। एसोसिएट मेंबर्स की ओर से अनुरोध किया गया था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप को टी20 फॉर्मेट का कर दिया जाए, लेकिन आईसीसी की चीफ एग्जीक्यूटिव कमिटी यानी सीईसी ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। बुधवार 5 नवंबर को ये फैसला लिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दुबई में आईसीसी की त्रैमासिक बैठक चल रही है। शुक्रवार 7 नवंबर को मीटिंग का आखिरी दिन है। क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो मुख्य कार्यकारी समिति ने यह निर्णय लिया कि अंडर-19 विश्व कप एकदिवसीय प्रारूप में ही खेला जाएगा। विशेष रूप से सहयोगी सदस्यों की ओर से यह मांग की गई थी कि जूनियर विश्व कप महिला वर्ग की तरह टी20 प्रारूप में खेला जाए, लेकिन सीईसी की ओर से यह निर्णय लिया गया कि मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

अंडर 19 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी के पूर्ण सदस्य यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में थे। टूर्नामेंट के पिछले 18 संस्करण 50 ओवरों के रहे हैं और 19वां ​​संस्करण अगले साल नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा, जो वनडे फॉर्मेट में ही होगा। एसोसिएट मेंबर्स के साथ समस्या ये है कि उनके पास खिलाड़ियों का पूल नहीं होता है और सुविधाएं भी उतनी बेहतर नहीं हैं। इसके अलावा समय भी वनडे क्रिकेट में ज्यादा लगता है। शायद इसी से बचने के लिए वे टी20 फॉर्मेट की मांग कर रहे थे, जिसे आईसीसी ने दरकिनार कर दिया है। इसको लेकर आईसीसी का ये भी मानना है कि शुरुआत से ही खिलाड़ियों को टी20 क्रिकेट के लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
ICC
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |