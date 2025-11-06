क्या ICC बदलने वाली है U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट? CEC ने कर दिया अंतिम फैसला
संक्षेप: U19 Mens Cricket World Cup का फॉर्मेट क्या बदलने जा रहा है? इसका जवाब है- नहीं, क्योंकि आईसीसी की मुख्य कार्यकारी समिति ने ये फैसला किया है कि इसे वनडे से टी20 फॉर्मेट में नहीं किया जाएगा। मेंस में 50-50 ओवर के ही मैच होंगे।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने फैसला किया है कि आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट नहीं बदलेगा। अभी तक 50-50 ओवर का गेम अंडर 19 वर्ल्ड कप में होता आया है और आगे भी यही फॉर्मेट जारी रहेगा। एसोसिएट मेंबर्स की ओर से अनुरोध किया गया था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप को टी20 फॉर्मेट का कर दिया जाए, लेकिन आईसीसी की चीफ एग्जीक्यूटिव कमिटी यानी सीईसी ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। बुधवार 5 नवंबर को ये फैसला लिया गया है।
दुबई में आईसीसी की त्रैमासिक बैठक चल रही है। शुक्रवार 7 नवंबर को मीटिंग का आखिरी दिन है। क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो मुख्य कार्यकारी समिति ने यह निर्णय लिया कि अंडर-19 विश्व कप एकदिवसीय प्रारूप में ही खेला जाएगा। विशेष रूप से सहयोगी सदस्यों की ओर से यह मांग की गई थी कि जूनियर विश्व कप महिला वर्ग की तरह टी20 प्रारूप में खेला जाए, लेकिन सीईसी की ओर से यह निर्णय लिया गया कि मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
अंडर 19 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी के पूर्ण सदस्य यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में थे। टूर्नामेंट के पिछले 18 संस्करण 50 ओवरों के रहे हैं और 19वां संस्करण अगले साल नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा, जो वनडे फॉर्मेट में ही होगा। एसोसिएट मेंबर्स के साथ समस्या ये है कि उनके पास खिलाड़ियों का पूल नहीं होता है और सुविधाएं भी उतनी बेहतर नहीं हैं। इसके अलावा समय भी वनडे क्रिकेट में ज्यादा लगता है। शायद इसी से बचने के लिए वे टी20 फॉर्मेट की मांग कर रहे थे, जिसे आईसीसी ने दरकिनार कर दिया है। इसको लेकर आईसीसी का ये भी मानना है कि शुरुआत से ही खिलाड़ियों को टी20 क्रिकेट के लिए प्रेरित नहीं किया जाना चाहिए।