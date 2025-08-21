No bilateral sporting ties with Pakistan but Indian cricket team for Asia Cup would not be stopped says Sports Ministry खेल मंत्रालय का फैसला: पाकिस्तान से द्विपक्षीय खेल नहीं होंगे, मगर एशिया कप में टीम इंडिया..., Cricket Hindi News - Hindustan
No bilateral sporting ties with Pakistan but Indian cricket team for Asia Cup would not be stopped says Sports Ministry

खेल मंत्रालय का फैसला: पाकिस्तान से द्विपक्षीय खेल नहीं होंगे, मगर एशिया कप में टीम इंडिया...

खेल मंत्रालय ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ भारत किसी भी तरह की द्विपक्षीय सीरीज किसी भी खेल में नहीं खेलेगा, लेकिन एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम को हम नहीं रोकेंगे।

Vikash Gaur पीटीआई, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 04:49 PM
जब से टी20 एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान हुआ है, तभी से इस तरह की चर्चा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को होने वाले मैच से पीछे हट जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भारतीय चाहते हैं कि जब तक भारत से पाकिस्तान परस्त आतंकवाद खत्म न हो, तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई खेल या कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। इस बीच खेल मंत्रालय का बयान सामने आ गया है। खेल मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय खेल मुकाबले नहीं होंगे, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोका जाएगा।

गुरुवार को खेल मंत्रालय ने भारत के अंतरराष्ट्रीय खेल संबंधों के संबंध में नई नीति जारी की है, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान के साथ संबंधों पर जोर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार यह नीति तुरंत प्रभावी हो गई है। पीटीआई के मुताबिक, खेल मंत्रालय की नीति में कहा गया है, "पाकिस्तान से जुड़े खेल आयोजनों में भारत का दृष्टिकोण उसी व्यापक नीति को दर्शाता है जो उस देश के साथ भारत के संबंधों में अपनाई गई है। जहां तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय खेल आयोजनों का सवाल है, तो भारतीय टीम पाकिस्तान में होने वाले मुकाबलों में हिस्सा नहीं लेगी। पाकिस्तान की टीमें भी भारत में द्विपक्षीय मैच खेलने की अनुमति नहीं पाएंगी।"

हालांकि, बहुपक्षीय खेल आयोजनों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्रालय के एक स्रोत ने कहा, "हम भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि यह एक बहुदेशीय प्रतियोगिता है।" उन्होंने आगे कहा, "पाकिस्तान को द्विपक्षीय मुकाबलों के लिए भारतीय धरती पर खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन बहुपक्षीय आयोजनों में उनकी भागीदारी पर रोक नहीं होगी क्योंकि हम ओलंपिक चार्टर का पालन करेंगे।" यह नीति भारत-पाकिस्तान के खेल संबंधों में स्पष्ट दूरी रखती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय खेल में भागीदारी को जारी रखने का संदेश भी देती है।