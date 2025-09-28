No BCCI official will be present in the Dubai stadium for the India vs Pakistan Asia Cup final know the reason एशिया कप का भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच देखने नहीं पहुंचा BCCI का कोई अफसर, जानें वजह, Cricket Hindi News - Hindustan
एशिया कप के फाइनल में बीसीसीआई का कोई भी पदाधिकारी स्टेडियम में मौजूद नहीं रहेगा। रविवार को ही बोर्ड की एजीएम थी जिसमें सेक्रटरी देवाजीत सैकिया समेत बीसीसीआई के सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। रविवार को ही मिथुन मन्हास ने बीसीसीआई प्रमुख का कार्यभार संभाला।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 06:19 PM
एशिया कप के फाइनल के लिए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम तैयार है। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में एक दूसरे का मुकाबला करने जा रही हैं। मैच के सारे टिकट बिक चुके हैं। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहने वाला है। हालांकि इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए बीसीसीआई का कोई पदाधिकारी स्टेडियम में मौजूद नहीं होगा।

एशिया कप 2025 में तीसरी बार भारत और पाकिस्तान की टक्कर होने जा रही है। इससे पहले ग्रुप ए लीग मैच में और उसके बाद सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान भिड़ चुके हैं। दोनों ही बार सूर्यकुमार यादव की अगुआई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में पटखनी दी। लीग मैच 7 विकेट से तो सुपर 4 का मैच 6 विकेट से जीता। दोनों ही मैच को देखने के लिए बीसीसीआई का कोई पदाधिकारी यूएई नहीं पहुंचा था। फाइनल में भी ऐसा ही होने जा रहा है।

तब एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान से मैच को लेकर देश के मिजाज और बहिष्कार की तेज होती मांग की वजह से बीसीसीआई ने मैच देखने के लिए पदाधिकारियों को भेजने से परहेज किया। दोनों ही मैचों में भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए थे। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तो लीग मैच में पाकिस्तान पर जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था।

एशिया कप में पाकिस्तान के साथ पिछले दोनों मैच में बीसीसीआई का कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचा। अब व्यस्तता की वजह से फाइनल देखने भी कोई पदाधिकारी दुबई नहीं पहुंचा है। रविवार को ही बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (AGM) हुई। मिथुन मन्हास ने औपचारिक तौर पर बीसीसीआई अध्यक्ष का पद संभाला।

बीसीसीआई सेक्रटरी देवाजीत सैकिया, आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल समेत बीसीसीआई के सभी अधिकारी रविवार दोपहर को हुई बीसीसीआई AGM में शामिल हुए।

दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पहले ही फाइनल मैच के लिए दुबई पहुंच चुके हैं। नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हैं और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार में मंत्री भी हैं। एससी अध्यक्ष होने के नाते वह विजेताओं को ट्रॉफी भी देने वाले हैं। देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय टीम अगर फाइनल जीतती है तो वह नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेती है या उनका बहिष्कार करती है?

