श्रीलंका के खिलाफ निजाकत ने खेली दमदार पारी, 9 साल बाद ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने

निजाकत खान एशिया कप टी20 में 50 से अधिक का स्कोर बनाने वाले हॉन्ग कॉन्ग के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर हयात ने 2016 में ओमान के खिलाफ 122 और यूएई के खिलाफ 54 रन बनाए थे।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 11:10 PM
हॉन्ग कॉन्ग ने निजाकत खान के अर्धशतक से सोमवार को एशिया कप ग्रुप बी लीग मैच में श्रीलंका के खिलाफ चार विकेट पर 149 रन बनाए। हॉन्ग कॉन्ग के लिए अंशुमन रथ ने 48 रन और जीशान अली ने 23 रन का योगदान दिया। श्रीलंका के लिए दुश्मंता चमीरा ने दो जबकि वानिंदु हसारंगा और दासुन शनाका ने एक एक विकेट झटका। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में अर्धशतकीय पारी के साथ ही निजाकत खान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है।

हॉन्ग कॉन्ग की पारी के दौरान निजाकत और रथ के बीच तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी हुई। निजाकत एशिया कप के टी20 चरण में अर्धशतक बनाने वाले हॉन्ग कॉन्ग के दूसरे बल्लेबाज बने। इससे पहले बाबर हयात ने एशिया कप टी20 में 2016 में ओमान के खिलाफ 122 और यूएई के खिलाफ 54 रन की पारी खेली थी।

रथ और निजाकत की जोड़ी श्रीलंका के अनुभवी गेंदबाजों के दबाव में नहीं आई और उन्होंने मैदान के चारों ओर कुछ सटीक शॉट खेले। रथ ने मैदान के दोनों ओर शॉट लगाए और स्पिनर चरिथ असालंका की गेंद पर उनका इनसाइड आउट कवर ड्राइव देखने लायक था। दूसरी ओर निजाकत ने विकेट के सामने ‘वी’ को प्राथमिकता दी और लेग स्पिनर वानिंदु हसारंगा पर दो चौके और लांग ऑन पर एक छक्का जमाया। उन्हें किस्मत का भी साथ मिला क्योंकि 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर विकेटकीपर कुसल मेंडिस ने उनका कैच टपका दिया तब वह 33 रन पर थे।

ये भी पढ़ें:यूएई की जीत से भारत को मिला सुपर-4 का टिकट, ये टीम रेस से बाहर; पाक पर खतरा

इसी ओवर की पांचवीं गेंद पर शॉर्ट थर्ड मैन पर क्षेत्ररक्षक ने एक बेहतरीन कैच लपका लेकिन इस बार तुषारा ने नोबॉल करके हांगकांग के बल्लेबाज को जीवनदान दिया। हालांकि रथ जल्द ही तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा (29 रन देकर दो विकेट) की गेंद पर डीप में कामिंदु मेंडिस को एक आसान कैच दे बैठे।

लेकिन अपेक्षाकृत नीरस अंत के बावजूद हांगकांग ने पहले चार ओवरों में जीशान अली (23 रन, 17 गेंद) की तेज बल्लेबाजी की बदौलत 38 रन बनाकर लय हासिल कर ली। लेकिन चमीरा ने उन्हें कुसल मेंडिस के हाथों कैच कराकर रन गति रोकी और हसारंगा ने जल्द ही बाबर हयात को आउट कर दिया। हालांकि निजाकत और रथ ने हांगकांग को 150 रन के आसपास के स्कोर की दौड़ में बनाए रखा।

