1,4,2,6,6,6,6, ग्लेन फिलिप्स ने नीतीश रेड्डी के ओवर में लगाई बाउंड्री की बौछार, शर्मनाक रिकॉर्ड
ग्लेन फिलिप्स ने शुक्रवार को ऑकलैंड में नीतीश रेड्डी के एक ओवर में लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए। इस ओवर में कुल 32 रन बने। इसके साथ ही नीतीश के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है।
भारतीय टीम के गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी के ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने जमकर रन बटोरे। शुक्रवार को ऑकलैंड में खेले जा रहे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 11 ओवर में 4 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा स्कोर नहीं बनाने देंगे लेकिन माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स ने इसके बाद के ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। इस दौरान 16वें ओवर में नीतीश रेड्डी काफी महंगे साबित हुए और उनके नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। ग्लेन फिलिप्स के शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 मैच में 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 259 रन बनाए। भारत की ओर से मयंक यादव ने सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए।
ग्लेन फिलिप्स ने लगातार 4 गेंदों में ठोके 4 छक्के
न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल ने 16वें ओवर में 32 रन बटोरकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। इस ओवर की पहली गेंद पर ब्रेसवेल ने एक रन लिया। हालांकि भारतीय टीम ने एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू लिया था लेकिन गेंद और बैट का संपर्क हुआ था। दूसरी गेंद नो बॉल रही, जिस पर चौका लगा और फिर फ्री हिट पर दो रन बने। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने लगातार चार गेंदों पर चार छक्के लगाकर नीतीश रेड्डी पर दबाव बनाया। इन छक्कों की बदौलत वह नाइंटीज पर पहुंच गए और फिर उन्होंने 46 गेंद पर शतक पूरा किया। फिलिप्स ने नीतीश के अगले ओवर की पहली गेंद पर छ्क्का लगाया, इस तरह उन्होंने नीतीश रेड्डी के खिलाफ लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़े।
ग्लेन फिलिप्स को नीतीश कुमार रेड्डी ने ही पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिलिप्स ने ब्रेसवेल के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 40 गेंद में 115 रन की साझेदारी की। ग्लेन 49 गेंद में 107 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 10 छक्के लगाए।
टी20 इंटरनेशनल में भारतीय गेंदबाज द्वारा खर्च किए गए सबसे ज्यादा रन
टी20 इंटरनेशनल मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन देने का शर्मनाक रिकॉर्ड शिवम दूबे के नाम है। उन्होंने 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 रन लुटाए थे। इसके बाद स्टुअर्ट बिन्नी ने 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 32 रन दिए थे। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑकलैंड 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 32 रन खर्च किए। रवि बिश्नोई ने इंग्लैंड के खिलाफ 2026 में 29 रन दिए थे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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