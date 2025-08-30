नितीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच तीखी झड़प, डीपीएल नॉकआउट में घमासान- VIDEO

पहली बार माहौल तब गर्माया जब नितीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच तू-तू मैं-मैं हुई। दिग्वेश राठी ने इस झड़प की शुरुआत की थी जिसे अंजाम नितीश राणा ने दिया। इस घटका का वीडियो DPL ने अपने अधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट किया है जो कुछ ही देर में वायरल हो गया।

दिल्ली प्रीमियर लीग में अरुण जेटली स्टेडियम उस समय जंग का मैदान बन गया जब एलिमिनेटर मुकाबले में वेस्ट दिल्ली लायन्ज और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज का आमना सामना हुआ। इस मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच काफी झड़प देखने को मिली। मैच के दौरान पहली बार माहौल तब गर्माया जब नितीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच तू-तू मैं-मैं हुई। दिग्वेश राठी ने इस झड़प की शुरुआत की थी जिसे अंजाम नितीश राणा ने दिया। इस घटका का वीडियो DPL ने अपने अधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट किया है जो कुछ ही देर में वायरल हो गया।

वीडियो में देखने को मिल रहा है कि दिग्वेश राठी रनअप तो लेते हैं, मगर वह गेंद नहीं फेंकते जिससे नितीश इरिटेट हो जाते हैं। इसके बाद जब राठी फिर से रनअप लेकर बॉल डालने आते हैं तो इस बार नितीश अपनी जगह से हट जाते हैं। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच शब्दों का आदान प्रदान होता है।

नितीश इसी ओवर में रिवर्स स्वीप शॉट की मदद से छक्का लगाकर राठी को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। नितीश इसके बाद अपने ही अंदाज में सेलिब्रेशन करते हैं जो राठी को पसंद नहीं आता और दोनों खिलाड़ी मैदान पर भिड़ जाते हैं।

मैच में तनाव यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद, कृष यादव ने अमन भारती की गेंद पर लॉन्ग-ऑफ बाउंड्री पार करने की कोशिश की, लेकिन अनमोल शर्मा ने उनका कैच लपक लिया। इसके बाद मैदान पर खिलाड़ियों को एक दूसरे से जमकर लड़ाई करते हुए देखा गया, जिसमें साउथ दिल्ली के सुमित माथुर, गेंदबाज अमन भारती और यादव के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। दोनों पक्षों के खिलाड़ी धक्का-मुक्की करने लगे, जिसके बाद अधिकारियों ने बीच-बचाव कर स्थिति संभाली।