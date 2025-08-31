Nitish Rana clashes with Digvesh Rathi during dpl match navdeep saini Harshit Rana salt react नीतीश-राठी की लड़ाई में कूदे साथी खिलाड़ी, हर्षित-सॉल्ट और सैनी ने राणा का दिया साथ, Cricket Hindi News - Hindustan
Nitish Rana clashes with Digvesh Rathi during dpl match navdeep saini Harshit Rana salt react

नीतीश-राठी की लड़ाई में कूदे साथी खिलाड़ी, हर्षित-सॉल्ट और सैनी ने राणा का दिया साथ

नीतीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच हुई तीखी बहस सुर्खियों में हैं। दोनों खिलाड़ियों के व्यवहार को खेल की भावना के खिलाफ माना गया और जुर्माना लगाया गया। इस बीच राणा के सपोर्ट में कई खिलाड़ी उतरे हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 06:52 PM
नीतीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच दिल्ली प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर के दौरान तीखी बहस हुई थी, जिसके कारण इन दोनों पर भारी जुर्माना लगाया गया। नीतीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच हुई तीखी नोकझोंक लगातार सुर्खियो में है। कप्तान नितीश राणा के तूफानी शतक (134) की बदौलत वेस्ट दिल्ली लायंस ने एलिमिनेटर में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स को सात विकेट से हराया। राणा ने मैच के बाद कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें एक मैच की भी थी, उनके इस पोस्ट पर साथी खिलाड़ियों ने रिएक्ट किया है।

भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने चुटकी लेते हुए कहा, "ये हुई ना बात।" नवदीप सैन ने लिखा, ''स्वाद आ गया रात।" सुयाश शर्मा ने प्रशंसा के साथ कहा, "यही कारण है कि मैं हमेशा आपको बदशाह कहता हूं।" फिल सॉल्ट ने लिखा, ''राणा जी''

ये घटना उस समय शुरू हुई, जब राठी गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने रन-अप पूरा किया लेकिन गेंद नहीं फेंकी। राणा ने भी मजाक में स्वीप शॉट खेला। राठी मुस्कराते हुए पीछे लौटे। अब अगली गेंद पर जब राठी आए तो राणा पीछे हट गए। इस बीच थोड़े शब्दों का आदान-प्रदान ज़रूर हुआ लेकिन कॉमेंटेटर्स मैदान पर इस नोकझोंक का मजा ले रहे थे। जल्द ही जब दोनों खेलने को तैयार हुए तो राठी ने गेंद फेंकी और राणा ने रिवर्स-स्वीप लगाते हुए डीप प्वाइंट के ऊपर बेहतरीन सिक्सर जड़ा। इसके बाद राणा बैट को चूमते हुए आगे की तरफ बढ़े। इस बीच पता नहीं किसने क्या कहा, लेकिन माहौल गरमा गया और अगले ही दृश्य में राणा गुस्से में राठी की ओर बढ़ते दिखे। अंपायर गायत्री वेणुगोपालन और फील्डरों ने दोनों को अलग किया।

नीतीश राणा ने कहा, "यह इस बारे में नहीं है कि कौन सही या गलत है, वह अपनी टीम के लिए मैच जीतने के लिए आया था और मैं अपने लिए जीतने के लिए आया था। लेकिन क्रिकेट के खेल का सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है और यह उसका भी है। ये उसने ही शुरू किया था, मैं यह नहीं कहता कि कैसे या क्या हुआ, क्योंकि यह अनुचित होगा।

