दिग्वेश राठी से हुई लड़ाई पर नितीश राणा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- कोई ऐसा करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा

बल्लेबाज नितीश राणा ने स्पिनर दिग्वेश राठी से हुई लड़ाई पर चुप्पी तोड़ी है। दोनों के बीच डीपीएल 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में तू-तू मैं-मैं हुई थी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

वेस्ट दिल्ली लायंस के कप्तान नितीश राणा ने दिग्वेश राठी से हुई लड़ाई पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। नितीश और दिग्वेश का दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में झगड़ा हो गया था। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के स्पिनर दिग्वेश ने रनअप लेने के बाद गेंद नहीं फेंकी थी, जिसके बाद नितीश का पारा हाई हो गया। दिग्वेश जब फिर से रनअप लेकर बॉल डालने आए तो इस बार नितीश अपनी जगह से हट गए। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच तू-तू मैं-मैं हुई। अंपायर को बीच-बचाव करना पड़ा था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

नितीश ने वेस्ट दिल्ली लायंस के डीपीएल 2025 फाइनल में पहुंचने के बाद कहा, “बात ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। वह अपनी टीम के लिए मैच जीतने आया था और मैं अपनी टीम के लिए। लेकिन क्रिकेट के खेल का सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी है और ये उसकी भी है। उसने ही इसकी शुरुआत की थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि कैसे या क्या हुआ, क्योंकि ये अनुचित होगा। लेकिन हां, अगर कोई मुझे छेड़ता है या मेरे सामने आता है तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। क्योंकि मैंने हमेशा इसी तरह क्रिकेट खेला है। अगर कोई मुझे छेड़ता है और उसे लगता है कि वह मुझे उकसाकर आउट कर देंगे तो मैं भी छक्का मारकर जवाब दे सकता हूं। एलिमिनेटर में जो हुआ वो इसका एक उदाहरण है।”