नीतीश कुमार रेड्डी आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से हुए बाहर, इंग्लैंड दौरे पर भी संकट के बादल
नीतीश कुमार रेड्डी आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा इंग्लैंड दौरे पर खतरा मंडरा रहा है। चोट की वजह से वह इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज को मिस कर सकते हैं।
आयरलैंड के खिलाफ 26 जून से शुरू हो रही दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। हार्दिक पांड्या पहले से ही उपलब्ध नहीं हैं, जो चोट के चलते आईपीएल 2026 के बाद नहीं खेल पाए हैं और अब उनके विकल्प के तौर पर देखे जा रहे नीतीश कुमार रेड्डी भी आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। इतना ही नहीं, रेड्डी के इंग्लैंड दौरे पर भी खतरा मंडरा रहा है। चोट की वजह से वह इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज भी मिस कर सकते हैं।
पीटीआई को बीसीसीआई के सूत्रों ने बताया है कि भारतीय टीम के ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण आयरलैंड के खिलाफ T20I सीरीज से बाहर हो गए हैं। वह इंग्लैंड की व्हाइट बॉल सीरीज भी मिस कर सकते हैं। रेड्डी हाल ही में समाप्त हुई इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वनडे सीरीज का हिस्सा थे। वनडे सीरीज के पहले मैच के बाद तीसरा मैच उन्होंने खेला था, जबकि दूसरा मैच उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन और अन्य खिलाड़ियों को मौका देने की वजह से नहीं खेला था। हालांकि, आईपीएल 2026 में वे ज्यादातर मैचों में नजर आए थे। रिपोर्ट्स की मानें तो सूर्यांश शेड्गे उनकी जगह ले सकते हैं।
आपको बता दें, हार्दिक पांड्या का अगर कोई बेस्ट लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है तो वह नीतीश रेड्डी ही हैं, लेकिन अब उनका चोटिल होना भी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है। अब समस्या यह है कि इंडियन सर्किट में कोई पेस ऑलराउंडर बचा नहीं है, जो अच्छी गति से गेंदबाजी करता हो और मैच खत्म करने की काबिलियत रखता हो। अब देखना ये है कि बीसीसीआई इस टी20 सीरीज के लिए किस खिलाड़ी को आयरलैंड भेजने का फैसला करेगी? कोई अच्छा नाम इस वक्त किसी के दिमाग में नहीं है।
यूके के दौरे पर खेले जाएंगे कुल 10 मैच
इंडिया और आयरलैंड के बीच दो टी20 इंटरनेशनल मैच बेलफास्ट में खेले जाने हैं। पहला मुकाबला शुक्रवार 26 जून को, जबकि दूसरा मैच रविवार 28 जून को आयोजित होगा। इसके बाद इस यूके के 10 मैचों के दौरे पर भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी। इस सीरीज की शुरुआत एक जुलाई से होने वाली है। 11 जुलाई तक 5 टी20 खेले जाएंगे और फिर 14 से 19 जुलाई तक 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेले जाएगी। इन तीनों ही सीरीजों को नीतीश कुमार रेड्डी मिस कर सकते हैं। बता दें कि हाल ही में जब वनडे सीरीज के लिए टीम की घोषणा हुई थी तो उसमें वरुण चक्रवर्ती की जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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