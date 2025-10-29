टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में लगा बड़ा झटका, T20 सीरीज के 3 मैचों से बाहर हुआ ये ऑलराउंडर
संक्षेप: भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा झटका लगा है। पांच मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के पहले 3 मैचों से ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी बाहर हो गए हैं। वनडे सीरीज के आखिरी मैच से पहले उनको चोट लग गई थी।
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू हो चुकी है। कैनबरा में पहला टी20 मैच खेला जा रहा है, लेकिन इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा झटका लगा है। पांच मैचों की इस T20 सीरीज के पहले 3 मैचों से ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी बाहर हो गए हैं। वनडे सीरीज के आखिरी मैच से पहले उनको चोट लग गई थी और इस वजह से नितीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज के पहले तीन मैचों में उपलब्ध नहीं होंगे। उनके रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि 4 और खिलाड़ी अभी उपलब्ध हैं।
बीसीसीआई ने कैनबरा में खेले जा रहे पहले टी20 मैच से ठीक पहले नितीश कुमार रेड्डी को लेकर जानकारी दी और बताया, "नितीश कुमार रेड्डी पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं। एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान लगी बायीं कोहनी की चोट से उबर रहे इस ऑलराउंडर ने गर्दन में ऐंठन की शिकायत की है, जिससे उनकी रिकवरी और गतिशीलता प्रभावित हुई है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर नजर रख रही है।" अगर वे पूरी तरह फिट होते तो सीधे प्लेइंग इलेवन में आते, क्योंकि टीम मैनेजमेंट उनको एक पेस ऑलराउंडर के तौर पर तैयार कर रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान ही नितीश रेड्डी को व्हाइट बॉल पकड़ा दी गई थी।
पहले टी20 मैच के लिए टीम सिलेक्शन को लेकर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान बताया कि रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह और नितीश कुमार रेड्डी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। हालांकि, उन्होंने नितीश की चोट को लेकर जानकारी नहीं दी। 16 सदस्यीय टीम इस सीरीज के लिए चुनी गई थी, जिनमें से 11 खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में हैं और 5 खिलाड़ी बेंच पर बैठेंगे। अर्शदीप सिंह इस समय भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चटकाने वाले गेंदबाज हैं, लेकिन वह भी टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना सके।
भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह