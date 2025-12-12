Fri, Dec 12, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Nitish Kumar Reddy Bags Hat Trick Dismisses RCB Skipper rajat Patidar in SMAT Andhra vs Madhya Pradesh
नीतीश कुमार ने SMAT में ली हैट्रिक, RCB के कप्तान रजत पाटीदार को भी बनाया शिकार

संक्षेप:

भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने मध्य प्रदेश के खिलाफ हुए रोमांचक मुकाबले में अपनी टी20 करियर की पहली हैट्रिक ली। हालांकि, नीतीश के इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद आंध्र प्रदेश की टीम को यह मुकाबला 4 विकेट से गंवाना पड़ा।

Dec 12, 2025 04:03 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग चरण में आंध्र प्रदेश के युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक ली। मध्य प्रदेश के खिलाफ हुए रोमांचक मुकाबले में नीतीश ने अपनी टी20 करियर की पहली हैट्रिक लेकर विपक्षी टीम को झकझोर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान और मध्य प्रदेश के मुख्य खिलाड़ी रजत पाटीदार को आउट करके हैट्रिक पूरी की।

113 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मध्यप्रदेश ने 17.3 ओवर में छह विकेट पर लक्ष्य हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। हर्ष गवली और वेंकटेश अय्यर की मध्यप्रदेश की सलामी जोड़ी ने अभी 14 रन ही जोड़े थे कि उन्हें आंध्र प्रदेश के नीतीश कुमार रेड्डी के कहर का सामना करना पड़ा। रेड्डी ने पारी के तीसरे ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी की। रेड्डी ने हर्ष गवली, हरप्रीत सिंह और मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार को अपना शिकार कर मैच में रोमांच पैदा कर दिया था।

इसके बाद ऋषभ चौहान और राहुल बाथम ने पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 73 रनों की साझेदारी हुई। 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर सत्यनारायण राजू ने ऋषभ चौहान को आउट कर पवेलियन भेज दिया। ऋषभ चौहान ने 43 गेंदों में छह चौके लगाते हुए 47 रनों की पारी खेली। अनिकेत वर्मा एक रनआउट हुये। राहुल बाथम ने 32 गेंदों में तीन चौकों की मदद से नाबाद 35 रन बनाये। वेंकटेश अय्यर (22) को के वी शशिकांत ने आउट किया।

इससे पहले मध्यप्रदेश के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पहले बल्लेबाजी करने उतरी आंध्र प्रदेश की पूरी टीम 19.1 ओवर में 112 रन पर समेट दिया। आंध्र प्रदेश के लिए श्रीकर भरत ने31 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली। नीतीश कुमार रेड्डी (25), पायला अविनाश (18) और कप्तान रिकी भुई (11) रन बनाकर आउट हुये। आंध्रप्रदेश के सात बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। मध्य प्रदेश के लिए त्रिपुरेश सिंह ने चार विकेट और त्रिपुरेश सिंह ने तीन विकेट लिये। राहुल बाथम को दो विकेट मिले। वेंकटेश अय्यर ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
