नीतीश कुमार ने SMAT में ली हैट्रिक, RCB के कप्तान रजत पाटीदार को भी बनाया शिकार

संक्षेप: भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने मध्य प्रदेश के खिलाफ हुए रोमांचक मुकाबले में अपनी टी20 करियर की पहली हैट्रिक ली। हालांकि, नीतीश के इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद आंध्र प्रदेश की टीम को यह मुकाबला 4 विकेट से गंवाना पड़ा।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग चरण में आंध्र प्रदेश के युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक ली। मध्य प्रदेश के खिलाफ हुए रोमांचक मुकाबले में नीतीश ने अपनी टी20 करियर की पहली हैट्रिक लेकर विपक्षी टीम को झकझोर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान और मध्य प्रदेश के मुख्य खिलाड़ी रजत पाटीदार को आउट करके हैट्रिक पूरी की।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

113 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मध्यप्रदेश ने 17.3 ओवर में छह विकेट पर लक्ष्य हासिल कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। हर्ष गवली और वेंकटेश अय्यर की मध्यप्रदेश की सलामी जोड़ी ने अभी 14 रन ही जोड़े थे कि उन्हें आंध्र प्रदेश के नीतीश कुमार रेड्डी के कहर का सामना करना पड़ा। रेड्डी ने पारी के तीसरे ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी की। रेड्डी ने हर्ष गवली, हरप्रीत सिंह और मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार को अपना शिकार कर मैच में रोमांच पैदा कर दिया था।

इसके बाद ऋषभ चौहान और राहुल बाथम ने पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 73 रनों की साझेदारी हुई। 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर सत्यनारायण राजू ने ऋषभ चौहान को आउट कर पवेलियन भेज दिया। ऋषभ चौहान ने 43 गेंदों में छह चौके लगाते हुए 47 रनों की पारी खेली। अनिकेत वर्मा एक रनआउट हुये। राहुल बाथम ने 32 गेंदों में तीन चौकों की मदद से नाबाद 35 रन बनाये। वेंकटेश अय्यर (22) को के वी शशिकांत ने आउट किया।