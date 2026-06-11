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ऑस्ट्रेलिया T20I टीम में मिली इस भारतीय को जगह, 60 साल बाद होगा ये करिश्मा

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टी20 टीम में दिल्ली में जन्मे निखिल चौधरी को जगह दी है। अगर उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिलता है तो वह 60 साल पुराने इतिहास को बदलेंगे। 17 जून को BAN vs AUS पहला टी20 खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया T20I टीम में मिली इस भारतीय को जगह, 60 साल बाद होगा ये करिश्मा

बांग्लादेश दौरे पर मौजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी T20I टीम में एक बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने दिल्ली में जन्में निखिल चौधरी को ट्रैविस हेड के रिप्लेसमेंट के रूप में अपनी टीम में जगह दी है। अगर निखिल चौधरी को बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिलता है तो वह 60 से ज्यादा सालों में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले पहले भारतीय मूल के खिलाड़ी बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच इस समय तीन मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है। इसके बाद तीन मैच की टी20 सीरीज का आगाज 17 जून से होगा। ट्रैविस हेड निजी कारणों के चलते लीव पर हैं।

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ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले भारतीय मूल के कई खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया के कई भारतीय मूल के खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल चुके हैं, जिनमें गुरिंदर संधू और तनवीर संघा शामिल हैं, लेकिन 1960 के दशक में, जब गुजरात में जन्मे लेग-स्पिनर रेक्स सेलर्स, जिन्होंने 1964 के कलकत्ता टेस्ट में खेला था, उनके बाद से किसी भारतीय मूल के आदमी ने ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम के लिए नहीं खेला है।

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इसका मतलब है कि अगर चौधरी अगले हफ्ते चुने जाते हैं तो यह उनके लिए एक जबरदस्त डेब्यू होगा। 30 साल के चौधरी पिछले तीन BBL सीजन में हरिकेन्स टीम के एक अहम सदस्य के तौर पर उभरे हैं, साथ ही उन्होंने अपने ऑन-फील्ड अंदाज और कबड्डी से प्रेरित विकेट सेलिब्रेशन के लिए एक कल्ट फॉलोइंग भी बनाई है।

कौन हैं निखिल चौधरी?

निखल चौधरी ऑस्ट्रेलिया के नागरिक नहीं हैं, बल्कि परमानेंट रेजिडेंट हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया है।

दिल्ली में जन्मे चौधरी ने हरभजन सिंह, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के साथ पंजाब की स्टेट टीम के लिए 14 लिमिटेड ओवर के मैच खेले और IPL टीम मुंबई इंडियंस के साथ ट्रायल दिया। जब महामारी की वजह से इंटरनेशनल बॉर्डर बंद हो गए, तो वह क्वींसलैंड में अपने अंकल से मिलने गए थे, जिससे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में अपने क्रिकेट के सपनों को आगे बढ़ाने का मौका मिला।

कई तरह की नौकरियां करने के बाद – उन्होंने एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में काम करते हुए अपनी उंगली काट ली और फिर पोस्टमैन के तौर पर पार्सल डिलीवर किए – उन्हें अपने नॉर्दर्न सबर्ब्स ग्रेड कोच, पूर्व इंटरनेशनल ऑलराउंडर जेम्स होप्स की सिफारिश पर हरिकेंस में जगह मिली।

होबार्ट को BBL 14 टाइटल दिलाने में मदद करने के बाद, बैट से उनका सबसे अच्छा सीजन पिछली गर्मियों में आया, जिसमें उन्होंने 30.70 की औसत और 153 के स्ट्राइक-रेट से 307 रन बनाए, हालांकि साथी रिस्ट-स्पिनर रेहान अहमद और रिशाद हुसैन के आने से बॉल से उनका रोल कम हो गया।

उन्होंने हाल ही में तस्मानिया के साथ अपना पहला स्टेट कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, जब उन्होंने शेफील्ड शील्ड सीजन में शानदार डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने अक्टूबर में क्वींसलैंड के खिलाफ पांच विकेट लिए और नवंबर में NSW के खिलाफ सेंचुरी बनाई।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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