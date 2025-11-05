Cricket Logo
जूनियर खिलाड़ियों को खूब पीटती है कप्तान… टीम से बाहर चल रही तेज गेंदबाज ने किया सनसनीखेज दावा

जूनियर खिलाड़ियों को खूब पीटती है कप्तान… टीम से बाहर चल रही तेज गेंदबाज ने किया सनसनीखेज दावा

संक्षेप: बांग्लादेश के महिला क्रिकेट टीम से बाहर चल रही तेज गेंदबाज जहांआरा आलम ने एक सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कप्तान निगार सुल्ताना पर संगीन आरोप लगाए हैं कि वह अपनी जूनियर खिलाड़ियों को खूब पीटती हैं।

Wed, 5 Nov 2025 01:25 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम से बाहर चल रहीं तेज गेंदबाज जहांआरा आलम ने एक बड़ा ही सनसनीखेज दावा अपनी टीम की कप्तान निगार सुल्ताना जोटी को लेकर किया है। जहांआरा ने दावा किया है कि कप्तान सुल्ताना अपनी जूनियर खिलाड़ियों को खूब पीटती हैं और ये कोई नई बात नहीं है। आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में बांग्लादेश की टीम ने शर्मनाक प्रदर्शन किया था। इसके बाद जहांआरा आलम ने बड़े आरोप कप्तान पर लगाए हैं। हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन आरोपों का खंडन किया है।

बांग्लादेश के अखबार कलेर कांथा से बात करते हुए 32 वर्षीय आलम ने कहा कि मौजूदा कप्तान जोटी टीम के जूनियर क्रिकेटरों को "बहुत पीटती" हैं। बांग्लादेश के लिए 52 वनडे और 83 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी आलम ने आखिरी बार दिसंबर 2024 में आयरलैंड के खिलाफ बांग्लादेश के लिए खेला था और उसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। उन्होंने कहा है, “यह कोई नई बात नहीं है। जोटी जूनियर खिलाड़ियों को बहुत पीटती हैं। इस विश्व कप के दौरान भी, जूनियर खिलाड़ियों ने मुझसे कहा था, 'नहीं, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। फिर भी मुझे फिर से थप्पड़ खाने पड़ेंगे।' मैंने कुछ लोगों से सुना, 'कल मेरी पिटाई हुई थी।' दुबई दौरे के दौरान भी, उन्होंने एक जूनियर खिलाड़ी को कमरे में बुलाया और उसे थप्पड़ मारा था।”

जहांआरा आलम ने यह भी बताया कि उन्हें टीम से बाहर क्यों किया गया था? उन्होंने दावा किया कि सिस्टम की राजनीति ने टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, "दरअसल, मैं अकेला नहीं हूं, बांग्लादेश टीम में हर कोई कमोबेश इसका शिकार है। सबकी पीड़ा अलग-अलग है। यहां एक-दो लोगों को उन्नत सुविधाएं मिलती हैं और कुछ मामलों में, सिर्फ एक ही व्यक्ति को। 2021 में, मेरे जैसे सीनियर खिलाड़ियों और कुछ अन्य लोगों को पोस्ट-कोविड कैंप से बाहर करने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर मुझे बांग्लादेश खेलों की तीन टीमों में से एक का कप्तान बनाया गया। बाकी दो टीमों की कप्तान जोटी (निगार सुल्ताना) और शर्मिन सुल्ताना थीं। तभी से सीनियर खिलाड़ियों पर दबाव शुरू हो गया।"

बोर्ड ने किया खंडन

जनवरी 2025 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बताया था कि जहांआरा आलम ने नेशनल टीम से इसलिए ब्रेक लिया, क्योंकि उनको मानसिक समस्या थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी जहांआरा आलम ने खुद को बाहर रखा था। वे अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहती हैं और अब नेशनल टीम में शायद ही लौटेंगी। उधर, जहांआरा आलम के इन आरोपों पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा, "बीसीबी ने बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की एक पूर्व सदस्य द्वारा मीडिया में की गई हालिया टिप्पणियों पर ध्यान दिया है, जिसमें उन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय टीम के कप्तान, खिलाड़ियों, कर्मचारियों और टीम प्रबंधन के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। बीसीबी इन आरोपों का स्पष्ट एवं दृढ़तापूर्वक खंडन करता है, जो निराधार, मनगढ़ंत एवं सत्य से रहित हैं।"

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
