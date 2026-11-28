ILT20 के सुपर ओवर में निकोलस पूरन ने दिखाया जलवा, एमआई एमिरेट्स ने डेजर्ट वाइपर्स को रोमांचक मैच में हराया
एमआई एमिरेट्स ने जायद क्रिकेट स्टेडियम में डेजर्ट वाइपर्स को रोमांचक सुपर ओवर में हराया। दोनों टीमों का स्कोर बराबर होने के बाद मैच का नतीजा सुपर ओवर में आया, जहां पर निकोलस पूरन ने आखिरी गेंद पर छक्का मारा।
एमआई एमिरेट्स ने शनिवार को डेजर्ट वाइपर्स के खिलाफ वर्ल्ड आईएलटी 20 सीजन 5 में सुपर ओवर में रोमांचक जीत हासिल की। एमिरेट्स की जारी सीजन में तीसरी जीत है। इसके साथ ही टीम पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई है। जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में एमआई एमिरेट्स ने पहले बैटिंग करते हुए कुसल परेरा और निकोलस पूरन की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 186 रन बनाए, इसके जवाब में डेजर्ट वाइपर्स ने भी निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 186 रन बनाए। निर्धारित 20-20 ओवर के बाद स्कोर बराबर रहा, जिसके बाद मैच का निर्णय सुपर ओवर में आया।
आखिरी ओवर का रोमांच
डेजर्ट वाइपर्स ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर 167 रन बना लिए थे और टीम को जीत के लिए अंतिम ओवर में 20 रन चाहिए थे। अरविंद ने पहली गेंद पर चौका मारा। लेकिन अगली गेंद पर कीरोन पोलार्ड ने उनका कैच पकड़ा और वह पवेलियन लौट गए। तीसरी गेंद पर मुजीब उर रहमान को चौका मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने एक रन लिया। इसके बाद स्ट्राइक पर खुजैमा तनवीर आए, उन्होंने पांचवीं गेंद पर छक्का मारा और फिर अंतिम गेंद पर चौका मारकर स्कोर बराबर किया। जिसके बाद मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला
सुपर ओवर में एमआई एमिरेट्स ने आखिरी गेंद पर जीता मैच
डेजर्ट वाइपर्स के लिए सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए शादाब खान और हेटमायर आए, जबकि एमआई एमिरेट्स ने क्रिस जॉर्डन को गेंद थमाई। पहली गेंद पर शादाब ने एक रन बनाया। दूसरी गेंद पर जॉर्डन ने हेटमायर को क्लीन बोल्ड कर दिया। तीसरी और चौथी गेंद पर टॉम करन रन नहीं बना सके। पांचवीं गेंद पर दो रन बने और फिर आखिरी गेंद पर चौका लगा। एमआई को सुपर ओवर जीतने के लिए 8 रन का टारगेट मिला।
एमआई एमिरेट्स की ओर से लक्ष्य का पीछा करने के लिए कीरोन पोलार्ड और शेरफोन रदरफोर्ड क्रीज पर उतरे। खुजैमा तनवीर की पहली गेंद पर पोलार्ड रन नहीं बना सके। दूसरी गेंद पर एक रन बना, जबकि तीसरी गेंद पर रदरफोर्ड ने एक रन बनाया। चौथी गेंद पर पोलार्ड ने एक रन लिया। पांचवीं गेंद पर रदरफोर्ड कैच आउट हो गए। अंतिम गेंद पर निकोलस पूरन ने छक्का लगाकर टीम को अविश्वसनीय जीत दिलाई।
इससे पहले एमआई एमिरेट्स ने कुसल परेरा के 76 और निकोलस पूरन के 57 गेंद में दमदार 89 रन की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 186 रन बनाए। मुहम्मद वसीम 6 रन ही बना पाए। तजिंदर दो और शेरफन रदरफोर्ड खाता भी नहीं खोल सके। कप्तान पोलार्ड ने 4 गेंद में नाबाद दो रन बनाए। इसके जवाब में डेजर्ट वाइपर्स के सलामी बल्लेबाज ने अच्छी शुरुआत दिलाई। लेकिन बाबर आजम 13 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। फखर जमां ने 29 गेंद में 42 रन बनाए। विकेटकीपर एंड्रिस ने 27 गेंद में 35 और हेटमायर ने 25 रन का योगदान दिया। कप्तान शादाब खान खाता नहीं खोल सके। टॉम ने 14 और अरविंद ने 12 गेंद में 25 रन की बेहतरीन पारी खेली। तनवीर ने 5 गेंद में नाबाद 14 रन बनाए।
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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