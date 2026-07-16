निकोलस पूरन ने ठोकी फास्टेस्ट सेंचुरी, किरोन पोलार्ड के 1000 SIX; अमेरिका में आया कैरेबियाई तूफान
मेजर लीग क्रिकेट यानी एमएलसी में कैरेबियाई बल्लेबाजों का तूफान आया। अमेरिका की सरजमीं पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज गरजे। निकोलस पूरन ने सबसे तेज सेंचुरी जड़ी, जबकि किरोन पोलार्ड ने 1000 छक्के टी20 क्रिकेट में पूरे किए।
अमेरिका में इस समय मेजर लीग क्रिकेट यानी एमएलसी टी20 टूर्नामेंट जारी है। बुधवार 15 जुलाई (भारत में 16 जुलाई) को अमेरिका की इसी लीग में कैरेबियाई बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला। इस टी20 लीग में वेस्टइंडीज के दिग्गजों ने अपना दमखम नॉकआउट मैच में दिखाया। निकोलस पूरन ने इस टी20 लीग के इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी जड़ी, जबकि किरोन पोलार्ड ने 1000 छक्के टी20 क्रिकेट में पूरे करके एक नया इतिहास लिख दिया। टीम ने भी 260 से ज्यादा रन इस मुकाबले में बनाए।
दरअसल, मेजर लीग क्रिकेट का एलिमिनेटर मैच एमआई न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन फ्रीडम के बीच खेला जा रहा है। इस मैच में वॉशिंगटन टीम के कप्तान स्टीवन स्मिथ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। हालांकि, उनको अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी इतनी खराब हालत न्यूयॉर्क की टीम कर देगी। पहले बल्लेबाजी करते हुए एमआई न्यूयॉर्क टीम ने 266 रनों का विशाल स्कोर इस मुकाबले में बनाए। 9 विकेट जरूर खोए, लेकिन फिर भी टीम बड़ा स्कोर बनाने में सफल रही। इसके पीछे का कारण था निकोलस पूरन और किरोन पोलार्ड का कोहराम।
पूरन ने जड़ा तूफानी शतक
निकोलस पूरन ने महज 31 गेंदों में शतक ठोका, जो कि इस लीग के इतिहास का सबसे तेज शतक है। उन्होंने अपनी पारी में कुल 13 छक्के जड़े, जबकि 5 चौके भी उनके बल्ले से आए। 33 गेंदों में 106 रनों की पारी खेलकर वे आउट हुए और सामने वाली टीम को पहले 10 ओवर में ही मैच से बाहर कर दिया था। निकोलस पूरन उस समय बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, जब दूसरे ओवर की पहली गेंद पर पहला झटका उनकी टीम को लग गया था। जब वे खुद आउट हुए तो स्कोर 11.4 ओवर में 183/3 था।
पोलार्ड के 100 छक्के पूरे
इसके बाद पूर्व कप्तान किरोन पोलार्ड ने 25 गेंदों में एक चौके और 8 छक्कों के दम पर 64 रनों की तूफानी पारी खेली। इसी दौरान उन्होंने टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के भी पूरे कर लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि टी20 क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ दो बल्लेबाजों ने 1000 या इससे ज्यादा छक्के लगाए हैं। दोनों बल्लेबाज वेस्टइंडीज के ही हैं। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने सबसे पहले 1000 छक्के टी20 क्रिकेट में पूरे किए थे और अब किरोन पोलार्ड भी उसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। टी20 क्रिकेट में बहुत बल्लेबाजों के करियर में भी 6 हजार रन नहीं होंगे, लेकिन इन दो बल्लेबाजों ने सिर्फ छक्कों से इस उपलब्धि को हासिल कर लिया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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