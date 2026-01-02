WPL के बाद भारतीय महिला टीम के ‘स्ट्रेंथ ऐंड कंडिशनिंग’ कोच की भूमिका संभालेंगे निकोलस ली
इंग्लैंड के निकोलस ली वुमेन्स प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के समापन के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए ‘स्ट्रेंथ ऐंड कंडिशनिंग’ कोच के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पांच टीमों वाली डब्ल्यूपीएल का आयोजन नौ जनवरी से पांच फरवरी तक नवी मुंबई और वडोदरा में किया जाना है।
एक सूत्र ने बृहस्पतिवार को पीटीआई से बातचीत में कहा, ‘डब्ल्यूपीएल के बाद निकोलस ली भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्ट्रेंथ ऐंड कंडिशनिंग कोच का कार्यभार संभालेंगे।'
डब्ल्यूपीएल के बाद भारतीय महिला टीम 15 फरवरी से नौ मार्च तक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी जिसमें वह कई प्रारूप की श्रृंखला खेलेगी।
निकोलस ली दाएं हाथ के बल्लेबाज रहे हैं और उन्होंने 13 प्रथम श्रेणी मैचों में 490 रन बनाए हैं। हाल में वह संयुक्त अरब अमीरात की आईएल टी20 लीग के चौथे सत्र में गल्फ जायंट्स के स्ट्रेंथ ऐंड कंडिशनिंग कोच थे।
निकोलस ली अफगानिस्तान की पुरुष टीम के स्ट्रेंथ ऐंड कंडिशनिंग कोच रह चुके हैं। वह जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक अफगान टीम के साथ इस भूमिका में जुड़े हुए थे। इससे पहले वह मार्च 2020 से जनवरी 2024 तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फीजिकल परफॉर्मेंस हेड थे। वह अक्टूबर 2026 से मार्च 2020 तक श्रीलंका की पुरुष टीम के भी स्ट्रेंथ ऐंड कंडिशनिंग कोच रह चुके हैं।