कोहली से ज्यादा सर्च किए जाने पर क्या बोले वैभव सूर्यवंशी, पहली बार दिया सवाल का जवाब

युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने गूगल सर्च ट्रेंड्स में विराट कोहली जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ने की रिपोर्ट पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये सुनकर अच्छा लगता हैं लेकिन उनका ध्यान क्रिकेट पर है।

Dec 12, 2024 09:14 pm IST
युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पिछले कुछ महीने के अंदर ही कई दमदार पारियां खेलकर सुर्खियां बटोरी हैं। वह फैंस के चहेते बन गए हैं और कुछ समय के लिए गूगल सर्च इंजन पर उनकी लोकप्रियता ने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया था। वैभव ने इस मामले में कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी को पीछे छोड़ने पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। वैभव सूर्यवंशी की 95 गेंद में 171 रन की ताबड़तोड़ पारी से भारत ने अंडर-19 वनडे एशिया कप के अपने शुरुआती मैच में शुक्रवार को यहां यूएई को 234 रन के बड़े अंतर से हराया।

आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए वैभव ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। अंडर-19 एशिया कप में यूएई के खिलाफ 171 रनों की तूफानी पारी के बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला और तभी सूर्यवंशी से 2025 में भारत में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया।

वैभव सूर्यवंशी ने कहा, ''मैंने यह खबर जरूर सुनी थी। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि लोग मेरे बारे में इतना सर्च कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान पूरी तरह से क्रिकेट पर और टीम को विश्व कप जिताने पर है।"

यूएई के खिलाफ सूर्यवंशी की आतिशी पारी के अलावा विहान मल्होत्रा (55 गेंद में 69) और आरोन जॉर्ज (73 गेंद में 69) की अर्धशतकीय पारियों से भारत ने 50 ओवर में छह विकेट पर रिकॉर्ड 433 रन बनाये। यह अंडर-19 वनडे में भारत का सर्वाधिक स्कोर होने के साथ एशिया कप इतिहास का भी सर्वोच्च स्कोर है। इस 14 साल के खिलाड़ी ने 14 छक्के लगाकर अंडर-19 वनडे क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने अपनी पारी में नौ चौके भी जड़े। यूएई की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए कभी भी भारत को टक्कर देने की स्थिति में नहीं दिखी। टीम ने पृथ्वी मधु (50) और उद्धिश सूरी (नाबाद 78) की अर्धशतकीय पारियों से सात विकेट पर 199 रन बनाये।

वैश्विक स्तर पर इस वर्ष सर्च इंजन गुगल पर क्रिकेट के विभिन्न प्रारूपों एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, महिला क्रिकेट विश्वकप और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की दो टीमों को सबसे अधिक खोजा गया। शुक्रवार को जारी हुई इस रिपोर्ट में एथलीट, स्पर्धा और टीमों के बीच टॉप ट्रेंडिंग ग्लोबल सर्च का प्रमुख आकर्षण रहे क्रिकेट के बढ़ते डिजिटल फुटप्रिंट देखने को मिला। यह खेल लॉस एंजेलिस 2028 में ओलंपिक में वापसी करने वाला है। एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 दूसरे से चौथे स्थान पर रहे। ये तीनों टूर्नामेंट भारतीय क्रिकेट टीमों ने जीते।

