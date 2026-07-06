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वुमेंस क्रिकेट में अगला ICC टूर्नामेंट है एकदम नया, भारत के पड़ोसी देश के पास है मेजबानी

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वुमेंस क्रिकेट में अगला ICC टूर्नामेंट कब है? इसका जवाब आप खोजेगे तो एक नई जानकारी पाओगे। दरअसल, महिला क्रिकेट में जो अगला आईसीसी इवेंट है, वह पहली बार आयोजित होगा, जो वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी है। 

वुमेंस क्रिकेट में अगला ICC टूर्नामेंट है एकदम नया, भारत के पड़ोसी देश के पास है मेजबानी

एक ICC टूर्नामेंट रविवार 5 जुलाई 2026 को समाप्त हुआ। ऐसे में तमाम क्रिकेट फैंस यह जानना चाहते होंगे कि अब अगले आईसीसी टूर्नामेंट कब और कहां खेला जाएगा? अगले आईसीसी इवेंट के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? इसका जवाब आपको इस स्टोरी में मिलने वाला है। आपको जानकर खुशी होगी कि अगला जो आईसीसी टूर्नामेंट है, वह वुमेंस क्रिकेट में एकदम नया टूर्नामेंट है, जो पहली बार आयोजित होगा। भारत का पड़ोसी मुल्क इस टूर्नामेंट को आयोजित करने वाला है।

वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स में आयोजित हुआ। अब अगला वुमेंस आईसीसी टूर्नामेंट भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में नहीं, बल्कि श्रीलंका में खेला जाना है। वुमेंस क्रिकेट में पहली बार आयोजित हो रही चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप टीमों का सामना नए आईसीसी टाइटल के लिए होगा। संभावित तारीखों की बात करें तो 14 फरवरी से 28 फरवरी तक इसका आयोजन श्रीलंका के अलग-अलग स्टेडियमों में होना है।

वुमेंस क्रिकेट में अभी तक आईसीसी ट्रॉफी के मामले में सिर्फ दो ही इवेंट थे। इनमें एक था वनडे विश्व कप और दूसरा था टी20 वर्ल्ड कप, लेकिन महिला क्रिकेट में एक और आईसीसी इवेंट जुड़ने जा रहा है, जो कि आईसीसी वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी है। मेंस क्रिकेट में यह टूर्नामेंट पहले से ही खेला जा रहा है, लेकिन वुमेंस क्रिकेट में इसकी शुरुआत बहुत देर से हो रही है। इसकी मांग लंबे समय से थी, लेकिन आईसीसी ने कुछ ही साल पहले इस टूर्नामेंट को शुरू करने का फैसला लिया था। इतना ही नहीं, मेंस क्रिकेट में भी इस टूर्नामेंट को काफी समय तक बंद कर रखा था। 2017 के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 2025 में जाकर हुआ था।

टी20 फॉर्मेट में होगी वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी

आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईसीसी ने जून के आखिर में इस बात का ऐलान किया था कि आईसीसी वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल जून-जुलाई में नहीं, बल्कि फरवरी में आयोजित होगी। 14 से 28 जुलाई इसके लिए तारीखें भी डिसाइड हो गई हैं। टी20 फॉर्मेट में इसका आयोजन होगा, जिसमें कुल 6 देश हिस्सा लेंगे। आईसीसी मेंस क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हिस्सा लेती हैं, जिन्हें 2 ग्रुप में बांटा जाता है। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल का आयोजन होता है, लेकिन वुमेंस क्रिकेट में शायद हर एक टीम को हर टीम से खेलने का मौका मिलेगा और राउंड रोबिन फॉर्मेट के बाद सेमीफाइनल और फाइनल का आयोजन होगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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