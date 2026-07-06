वुमेंस क्रिकेट में अगला ICC टूर्नामेंट है एकदम नया, भारत के पड़ोसी देश के पास है मेजबानी
वुमेंस क्रिकेट में अगला ICC टूर्नामेंट कब है? इसका जवाब आप खोजेगे तो एक नई जानकारी पाओगे। दरअसल, महिला क्रिकेट में जो अगला आईसीसी इवेंट है, वह पहली बार आयोजित होगा, जो वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी है।
एक ICC टूर्नामेंट रविवार 5 जुलाई 2026 को समाप्त हुआ। ऐसे में तमाम क्रिकेट फैंस यह जानना चाहते होंगे कि अब अगले आईसीसी टूर्नामेंट कब और कहां खेला जाएगा? अगले आईसीसी इवेंट के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? इसका जवाब आपको इस स्टोरी में मिलने वाला है। आपको जानकर खुशी होगी कि अगला जो आईसीसी टूर्नामेंट है, वह वुमेंस क्रिकेट में एकदम नया टूर्नामेंट है, जो पहली बार आयोजित होगा। भारत का पड़ोसी मुल्क इस टूर्नामेंट को आयोजित करने वाला है।
वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स में आयोजित हुआ। अब अगला वुमेंस आईसीसी टूर्नामेंट भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में नहीं, बल्कि श्रीलंका में खेला जाना है। वुमेंस क्रिकेट में पहली बार आयोजित हो रही चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप टीमों का सामना नए आईसीसी टाइटल के लिए होगा। संभावित तारीखों की बात करें तो 14 फरवरी से 28 फरवरी तक इसका आयोजन श्रीलंका के अलग-अलग स्टेडियमों में होना है।
वुमेंस क्रिकेट में अभी तक आईसीसी ट्रॉफी के मामले में सिर्फ दो ही इवेंट थे। इनमें एक था वनडे विश्व कप और दूसरा था टी20 वर्ल्ड कप, लेकिन महिला क्रिकेट में एक और आईसीसी इवेंट जुड़ने जा रहा है, जो कि आईसीसी वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी है। मेंस क्रिकेट में यह टूर्नामेंट पहले से ही खेला जा रहा है, लेकिन वुमेंस क्रिकेट में इसकी शुरुआत बहुत देर से हो रही है। इसकी मांग लंबे समय से थी, लेकिन आईसीसी ने कुछ ही साल पहले इस टूर्नामेंट को शुरू करने का फैसला लिया था। इतना ही नहीं, मेंस क्रिकेट में भी इस टूर्नामेंट को काफी समय तक बंद कर रखा था। 2017 के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 2025 में जाकर हुआ था।
टी20 फॉर्मेट में होगी वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी
आपकी जानकारी के लिए बता दें, आईसीसी ने जून के आखिर में इस बात का ऐलान किया था कि आईसीसी वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल जून-जुलाई में नहीं, बल्कि फरवरी में आयोजित होगी। 14 से 28 जुलाई इसके लिए तारीखें भी डिसाइड हो गई हैं। टी20 फॉर्मेट में इसका आयोजन होगा, जिसमें कुल 6 देश हिस्सा लेंगे। आईसीसी मेंस क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें हिस्सा लेती हैं, जिन्हें 2 ग्रुप में बांटा जाता है। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल का आयोजन होता है, लेकिन वुमेंस क्रिकेट में शायद हर एक टीम को हर टीम से खेलने का मौका मिलेगा और राउंड रोबिन फॉर्मेट के बाद सेमीफाइनल और फाइनल का आयोजन होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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