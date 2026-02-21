T20 World Cup से बाहर होते ही एक्शन में अफगानिस्तान, नए कोच के कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ा 'स्पेशल क्लॉज'
T20 World Cup 2026 से बाहर होते ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन में दिखा है। नए कोच के कॉन्ट्रैक्ट में एक 'स्पेशल क्लॉज' जोड़ दिया गया है। ये क्लॉज ये है कि नए कोच को अफगानिस्तान में भी क्रिकेट की देख-रेख करनी होगी।
T20 World Cup 2026 के सुपर 8 में भी अफगानिस्तान की टीम ने क्वालीफाई नहीं किया, जो 2024 के टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। अफगानिस्तान की टीम ने कुल 4 मैच ग्रुप फेज में खेले और उनमें से दो मैचों में टीम को हार मिली। दो मुकाबले जीते, लेकिन एक डबल सुपर ओवर वाली हार उन्हें चुभी है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वे हारे थे। टीम के इस प्रदर्शन के बाद अफगानिस्तान की टीम के हेड कोच जोनाथन ट्रॉट ने इस्तीफा दे दिया है। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नए कोच की तलाश करनी है, लेकिन इस बीच बोर्ड ने एक स्पेशल क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने का फैसला किया है। नए कोच को अफगानिस्तान में भी क्रिकेट की देख-रेख करनी होगी।
ACB के चीफ एग्जीक्यूटिव नसीब खान ने शुक्रवार को क्रिकबज को बताया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी चाहते हैं कि उनके अगले नेशनल हेड कोच और उनका सपोर्ट स्टाफ ऑफ सीजन के दौरान अफगानिस्तान में रहकर काम करें। अफगानिस्तान के मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर होने के बाद जोनाथन ट्रॉट अपने पद से हट गए। वे काफी समय तक टीम के हेड कोच थे, लेकिन अफगानिस्तान से वह क्रिकेट को नहीं चलाते थे।
नसीब ने कहा, "हमने (हेड कोच और दूसरे विदेशी कोच के) कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि उनका ड्यूटी स्टेशन अफगानिस्तान होगा। हम चाहते हैं कि नेशनल टीम के कोच हमारे घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों पर करीब से नजर रखें और जब कोई सीरीज शेड्यूल न हो, तो उन्हें नेशनल टीम की कमजोरियों को सुधारने पर काम करना चाहिए।" एसीबी के अधिकारी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि वे श्रीलंका के खिलाफ आने वाली व्हाइट-बॉल सीरीज से पहले अपना अगला हेड कोच अपॉइंट कर लेंगे, जो ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के तुरंत बाद दुबई में खेली जाएगी।
ड्राफ्ट आइटिनररी के मुताबिक, इस सीरीज में तीन ODI और इतने ही T20I मैच खेले जाएंगे, जो 13-25 मार्च के बीच दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे। नसीब ने कहा, "हमारा HR और टेक्निकल डिपार्टमेंट अभी (हमारे अगले हेड कोच को हायर करने के) प्रोसेस पर काम कर रहा है। उन्होंने तीन कोच शॉर्टलिस्ट किए हैं और उनके इंटरव्यू भी हो चुके हैं। हायरिंग फाइनल होने के बाद हम श्रीलंका सीरीज से पहले नए हेड कोच के अपॉइंटमेंट की घोषणा करेंगे। उनमें से दो साउथ अफ्रीका से हैं और एक एशियन है। हमने अभी तक उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं किया है, इसलिए उनके नाम बताना जल्दबाजी होगी।"
