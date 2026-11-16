WTC के अगले 5 फाइनल जून में ही आयोजित होंगे, ICC ने किया ऐलान; नोट कर लीजिए 2035 तक की डेट
WTC के अगले 5 फाइनल जून के ही महीने में आयोजित होंगे। यहां तक कि अगले 39 फाइनल तो इंग्लैंड में ही खेले जाएंगे। इसका ऐलान ICC ने कर दिया है। 2035 तक की डेट्स सामने आ गई हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने रविवार 15 नवंबर 2026 को कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान आईसीसी ने ये भी बताया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी के अगले पांच फाइनल कब से कब तक खेले जाएंगे। इनमें से 3 फाइनल्स के बारे में ये भी जानकारी आईसीसी ने दे दी है कि ये पिछली तीन बार की तरह इंग्लैंड में ही आयोजित होंगे। 2027 से लेकर 2035 तक के डब्लूटीसी फाइनल्स की डेट आईसीसी ने अनाउंस कर दी है। एक साल के गैप के बाद ये फाइनल आयोजित होता है।
आईसीसी डब्ल्यूटीसी की बात करें तो अब तक इसके तीन सीजन आयोजित हो चुके हैं। चौथे सीजन का फाइनल अगले साल आयोजित होना है। 2027 में डब्ल्यूटीसी का फाइनल 9 से 13 जून के बीच इंग्लैंड के द ओवल में शेड्यूल है। वहीं, अगर बात 2029 के डब्ल्यूटीसी फाइनल की करें तो यह भी इंग्लैंड में ही आयोजित होगा और इसके लिए आईसीसी ने 8 से 12 जून की डेट फिक्स्ड कर दी है। 2031 में भी इंग्लैंड में ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आयोजित होगा, जो 12 से 16 जून तक शेड्यूल है।
हालांकि, आईसीसी ने 2033 और 2035 में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स की डेट्स तो फिक्स्ड कर दी हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट कहां आयोजित होगा? इसका खुलासा नहीं किया है। आईसीसी डब्ल्यूटीसी फाइनल्स पिछले तीन सीजन इंग्लैंड में हुआ और अगले तीन सीजन इंग्लैंड में ही आयोजित होगा। हालांकि, 2033 और 2035 में यह टूर्नामेंट किसी अन्य देश में भी खेला जा सकता है, क्योंकि अन्य देश भी आईसीसी के इस बड़े टूर्नामेंट के फाइनल को आयोजित करने के लिए बेताब हैं, लेकिन समस्या यह भी है कि जून के महीने में सिर्फ इंग्लैंड में ही परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जहां मैच आयोजित किया जा सकता है।
डब्ल्यूटीसी का इतिहास
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 में हुई थी। पहला फाइनल 2021 में खेला गया था, जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच टक्कर हुई थी। इसके बाद 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया का सामना हुआ था, जबकि 2025 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत खिताबी मैच में हुई थी। पहले सीजन की विजेता न्यूजीलैंड की टीम थी, दूसरे सीजन की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, जबकि तीसरे सीजन की विजेता साउथ अफ्रीका की टीम थी।
ICC WTC फाइनल्स की डेट्स (2027 से 2035 तक)
9 से 13 जून - 2027 में इंग्लैंड के द ओवल में
8 से 12 जून - 2029 में इंग्लैंड में
12 से 16 जून - 2031 में इंग्लैंड में
9 से 13 जून - 2033 में जगह अभी तय नहीं हुई है
7 से 11 जून - 2035 में जगह अभी तय नहीं हुई है
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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