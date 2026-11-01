भारत ने 5वें मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में किए 2 बदलाव, न्यूजीलैंड के खिलाफ अक्षर पटेल-मयंक बाहर
न्यूजीलैंड ने 5वें मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में भुवनेश्वर कुमार और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है।
न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम ने पिछले चार मैचों में पहले गेंदबाजी की थी लेकिन हैमिल्टन में रविवार को भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी। भारत और न्यूजीलैंड की टीम ने अंतिम मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव किए हैं। श्रेयस अय्यर ने टॉस के दौरान बताया कि वरुण चक्रवर्ती और भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है, जबकि मिचेल सैंटनर ने कहा है कि टिकनर को अंतिम-11 में जगह दी गई है।
भुवनेश्वर कुमार-वरुण चक्रवर्ती की वापसी
भारतीय टीम ने पांचवें और आखिरी टी20 मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और वरुण चक्रवर्ती ने वापसी की है, जबकि मयंक यादव और अक्षर पटेल को आराम दिया गया है। न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है। उसने मैट फिशर की जगह ब्लेयर टिकनर को अंतिम एकादश में शामिल किया है। भारत पांच मैच की सीरीज में अभी 3-1 से आगे चल रहा है।
भुवनेश्वर कुमार को शुरुआती तीन मैचों में खेलने का मौका मिला था लेकिन वह काफी महंगे साबित हुए थे और उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके थे। जिसके कारण से उन्हें तीसरे मैच से बाहर कर दिया गया था। भुवनेश्वर ने सीरीज में सिर्फ एक विकेट लिया। वहीं वरुण चक्रवर्ती सीरीज में पहली बार खेलने उतरे हैं।
श्रेयस अय्यर और मिचेल सैंटनर का बयान
भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि इस ऐतिहासिक मैदान पर आना बहुत बढ़िया मौका है। हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे, ताकि खुद को परख सकें। ऑकलैंड में मैदान का आकार अलग था। लेकिन तारीफ तो करनी होगी, फिलिप्स ने शानदार पारी खेली। टीम में दो बदलाव हुए हैं। वरुण और भुवी आए हैं। वे अपने मौके का इंतजार कर रहे थे, और आज टीम हडल में भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही।
न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। टॉस के बाद मिचेल सैंटनर ने कहा कि मुझे तो यही लग रहा था कि मैं टॉस हार जाऊंगा। हम पहले गेंदबाजी करेंगे। जाहिर है, यह एक नई पिच है। बाद में थोड़ी ओस भी पड़ सकती है। हमें मैदान के हिसाब से जल्दी ढलना होगा। अगर ईडन पार्क की तरह थोड़ा बाउंस मिलता है, तो अच्छा रहेगा। इस पूरी सीरीज में हमारी बल्लेबाजी अच्छी रही है। पिछली रात विकेट में थोड़ी ज्यादा मदद थी, जो तेज गेंदबाजों के लिए अच्छा रहा। टीम में एक बदलाव है; फिशर की जगह टिकनर की वापसी हुई है।
पांचवें टी20 मैच के लिए प्लेइंग इलेवन
भारत (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वरुण चक्रवर्ती
न्यूज़ीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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