New Zealand Women Cricket Team Captain Sophie Devine on Charge in World Cup 2025 scored 197 runs in 2 matches वर्ल्ड कप 2025 के 2 मैचों में ठोक डाले 197 रन, तहलका मचा रही है ये 36 साल की कप्तान
वर्ल्ड कप 2025 के 2 मैचों में ठोक डाले 197 रन, तहलका मचा रही है ये 36 साल की कप्तान

न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी डिवाइन महिला विश्व कप 2025 के 2 मैचों में अब तक 197 रन बना चुकी हैं। उनके सामने एक मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी थी। एक मैच में उनका सामना साउथ अफ्रीका से हुआ।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 06:29 PM
न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सोफी डिवाइन भारत और श्रीलंका में खेले जा रहे आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में तूफान एक्सप्रेस बनी हुई हैं। सोफी डिवाइन ने अब तक दो मैच खेले हैं और दोनों मैचों में बड़ी-बड़ी पारियां उनके बल्ले से निकली हैं। दो मैचों में सोफी डिवाइन ने 197 रन ठोक दिए हैं। एक मैच में शतक और एक मैच में 85 रनों की पारी उन्होंने खेली। हालांकि, पहले मैच में उनका शतक बेकार गया था, क्योंकि टीम को करारी हार ऑस्ट्रेलिया की टीम से मिली थी। इस मैच में भी उन्होंने 85 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम 240 तक भी नहीं पहुंच सकी।

सोफी डिवाइन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 112 रनों की पारी 112 गेंदों में खेली थी, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सोमवार 6 सितंबर को जारी मैच में 98 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली। इस तरह वह दो मैचों में 197 रन बना चुकी हैं। वह इस टूर्नामेंट की अब टॉप स्कोरर बन चुकी हैं, जो दो मैचों के बाद ही 200 रनों के करीब पहुंच गई हैं। अभी तक 115 रनों के साथ ऑस्ट्रेलिया की एश्ली गार्डनर टॉप पर थीं। सोफी डिवाइन ने उनको इस मैच की शुरुआत में ही पीछे छोड़ दिया था, जब उन्होंने चार रन बनाए थे।

दाएं हाथ की बल्लेबाज सोफी डिवाइन वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 की इकलौती बल्लेबाज हैं, जो एक शतक और एक अर्धशतक लगा चुकी हैं। कप्तान अपनी टीम को आगे लेकर चल रही हैं, लेकिन पहले मैच में जिस तरह से हार का सामना टीम को करना पड़ा, उससे न्यूजीलैंड की टीम उबरना चाहेगी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट में खाता खोलना पसंद करेगी। हालांकि, इस मैच में टीम 231 रनों पर ऑलआउट हो गई। बड़ा स्कोर जरूर है, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम भी कमजोर नहीं है। ऐसे में ये मुकाबला खास होगा।

Womens Cricket World cup 2025
