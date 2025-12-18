NZ vs WI: कप्तान लैथम की सेंचुरी, कॉनवे दोहरे शतक के पास; न्यूजीलैंड के नाम रहा पहला दिन

संक्षेप: कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे के बीच पहले विकेट के लिए रिकार्ड साझेदारी की मदद से न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन गुरुवार को एक विकेट पर 334 रन बनाए।

कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे के बीच पहले विकेट के लिए रिकार्ड साझेदारी की मदद से न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन गुरुवार को एक विकेट पर 334 रन बनाए।

पहले दिन का खेल समाप्त होने से तीन ओवर पहले लैथम 137 रन बनाकर आउट हो गए। स्टंप उखड़ने के समय कॉनवे 178 रन पर खेल रहे थे जबकि नाइटवॉचमैन जैकब डफी ने नौ रन बनाए थे।

लैथम और कॉनवे ने पहले विकेट के लिए 323 रन जोड़े जो न्यूजीलैंड की तरफ से पहले विकेट के लिए दूसरी सर्वश्रेष्ठ साझेदारी है। यह 2025 में किसी भी टीम की तरफ से किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है।

लैथम ने दूसरी नई गेंद आने के तुरंत बाद स्लिप में कैच देने से पहले 245 गेंदों का सामना किया। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 15 चौके और एक छक्का लगाया। कॉनवे ने अब तक 279 गेंदों का सामना किया है और उन्होंने 25 चौके लगाए हैं। उन्होंने दिन भर बल्लेबाजी की जिससे वह अपने सर्वोच्च टेस्ट स्कोर (2021 में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पदार्पण मैच में बनाए गए 200 रन) के करीब पहुंच गए हैं।

लैथम का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला साहसिक था क्योंकि पिच हरी थी। वेस्टइंडीज के गेंदबाज हालांकि इसका फायदा नहीं उठा पाए तथा लैथम और कॉनवे ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करके फैसले को सही साबित करके कैरेबियाई टीम को बैकफुट पर भेज दिया।

न्यूजीलैंड के लिए आखिरी बार दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 2019 में टेस्ट मैच में शतक बनाए थे, जब हैमिल्टन में बांग्लादेश के खिलाफ लैथम ने 161 और जीत रावल ने 132 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की तरफ से छठी बार पहले विकेट के लिए 200 या इससे अधिक रन की साझेदारी निभाई गई। लैथम इनमें से दो में शामिल रहे हैं।

न्यूजीलैंड की तरफ से पहले विकेट के लिए सर्वश्रेष्ठ साझेदारी का रिकॉर्ड ग्लेन टर्नर और टेरी जार्विस के नाम पर है जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ही 1972 में जॉर्जटाउन में 387 रन की साझेदारी की थी।

कॉनवे ने 147 गेंदों में शतक बनाया जिसमें 17 चौके शामिल थे। यह उनके करियर का छठा तथा पिछली छह पारियों में दूसरा शतक था।

लैथम ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 15वां और वर्तमान श्रृंखला का दूसरा शतक 183 गेंदों में नौ चौकों और एक छक्के की मदद से पूरा किया।