New Zealand vs UAE LIVE Score: यूएई की बल्लेबाजी शुरू, वसीम और आर्यांश क्रीज पर मौजूद

LIVE Updatesरिफ्रेश

New Zealand vs UAE Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 11वां लीग मैच न्यूजीलैंड और यूएई के बीच खेला जा रहा है। यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

Vikash Gaur| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Tue, 10 Feb 2026 03:09 PM IST
New Zealand vs UAE Match LIVE Score: T20 वर्ल्ड कप 2026 का 11वां लीग मैच आज न्यूजीलैंड और यूएई के बीच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने अपना पहला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ जीता है, जबकि यूएई आज अपने टी20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करने वाली है। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में हो रहे मुकाबले में यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है।

संयुक्त अरब अमीरात (प्लेइंग इलेवन): आर्यांश शर्मा (विकेट कीपर), मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मयंक कुमार, सोहेब खान, हर्षित कौशिक, मुहम्मद अरफान, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी

10 Feb 2026, 03:09:08 PM IST

New Zealand vs UAE Match LIVE Score: यूएई का पहला विकेट गिरा

New Zealand vs UAE Match LIVE Score: यूएई ने दूसरे ओवर में पहला विकेट गंवा दिया है। आर्यांश 6 गेंद में 8 रन बनाकर डफी का शिकार बने।

10 Feb 2026, 03:05:21 PM IST

New Zealand vs UAE Match LIVE Score: यूएई की बल्लेबाजी शुरू

New Zealand vs UAE Match LIVE Score: यूएई की पारी की शुरुआत के लिए आर्यांश और वसीम क्रीज पर मौजूद हैं।

10 Feb 2026, 02:38:57 PM IST

New Zealand vs UAE Match LIVE Score: यूएई प्लेइंग इलेवन

New Zealand vs UAE Match LIVE Score: संयुक्त अरब अमीरात (प्लेइंग XI): आर्यांश शर्मा (विकेट कीपर), मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मयंक कुमार, सोहेब खान, हर्षित कौशिक, मुहम्मद अरफान, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान

10 Feb 2026, 02:38:32 PM IST

New Zealand vs UAE Match LIVE Score: न्यूजीलैंड प्लेइंग इलेवन

New Zealand vs UAE Match LIVE Score: न्यूजीलैंड (प्लेइंग XI): टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी

10 Feb 2026, 02:37:53 PM IST

New Zealand vs UAE Match LIVE Score: यूएई ने जीता टॉस

New Zealand vs UAE Match LIVE Score: यूएई ने 11वें लीग मैच टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की टीम कुछ देर में गेंदबाजी करने के लिए उतरेगी।

10 Feb 2026, 01:58:55 PM IST

New Zealand vs UAE Match LIVE Score: यूएई आज करेगी अपने अभियान की शुरुआत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 11वां लीग मैच न्यूजीलैंड और यूएई के बीच खेला जाना है। न्यूजीलैंड ने अपना पहला मैच जीत लिया है, जबकि यूएई आज अपने अभियान की शुरुआत करने वाली है।

T20 World Cup 2026 New Zealand Cricket Team

