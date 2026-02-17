New Zealand vs Canada Live Score: न्यूजीलैंड के खिलाफ कनाडा का स्कोर 80 के पार, युवराज ने ठोकी फिफ्टी

New Zealand vs Canada Live Score: युवराज ने ठोकी फिफ्टी
36 गेंदों में 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से युवराज सामरा ने अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 विश्व कप में उनका पहला और करियर का तीसरा टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक है।
Canada Cricket Team Yuvraj
New Zealand vs Canada Match Live Score: न्यूजीलैंड और कनाडा के बीच आज आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 31वां लीग मैच खेला जा रहा है, जिसमें कनाडा की टीम की कप्तान दिलप्रीत सिंह बाजवा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। कनाडा की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। कनाडा की टीम में एक और न्यूजीलैंड की टीम में दो बदलाव हुए हैं। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम के पास अपने दम पर सुपर 8 में पहुंचने का आखिरी मौका है। अगर कनाडा ने उलटफेर कर दिया तो फिर चार टीमें रेस में बनी रहेंगी, क्योंकि इस ग्रुप से साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 में जगह बना ली है। न्यूजीलैंड को आज जीत मिली तो ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड सुपर 8 में पहुंच जाएगी, जबकि अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा की टीम एलिमिनेट हो जाएगी।
CAN 81/0 (11 ओवर)
न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल (कप्तान), कोल मैककॉन्ची, जेम्स नीशम, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, जैकब डफी
कनाडा की प्लेइंग XI: युवराज समरा, दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), नवनीत धालीवाल, हर्ष ठाकर, निकोलस किर्टन, श्रेयस मोवा (विकेट कीपर), साद बिन जफर, शिवम शर्मा, दिलोन हेलीगर, जसकरण सिंह, अंश पटेल
New Zealand vs Canada Live Score: न्यूजीलैंड के लिए चुनौती
न्यूजीलैंड की टीम को अपने दम पर सुपर 8 के लिए क्वालीफाई करना है तो कनाडा की टीम के खिलाफ मुकाबला जीतना होगा, लेकिन कनाडा की टीम कीवी टीम को तगड़ी टक्कर दे रही है। 10 ओवर में बिना विकेट खोकर 75 रन कनाडा ने बना लिए हैं।
New Zealand vs Canada Live Score: पावरप्ले कनाडा के नाम
कनाडा की टीम के ओपनर्स ने पावरप्ले को भुनाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 रन पहले 6 ओवर में बिना विकेट खोए कनाडा ने बना दिए हैं। छठे ओवर में 3 लगातार चौके और एक छक्का युवराज सामरा ने जडा।
New Zealand vs Canada Live Score: कनाडा की सधी शुरुआत
कनाडा की टीम को सधी शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली है। 5 ओवर के बाद कनाडा का स्कोर बिना किसी नुकसान के 32 रन है। दोनों ओपनर के संभलकर खेल रहे हैं।
New Zealand vs Canada Live Score: कनाडा की बल्लेबाजी शुरू
न्यूजीलैंड के खिलाफ कनाडा की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। टी20 विश्व कप के सुपर 8 में पहुंचने के लिए ये अहम मैच है। न्यूजीलैंड की टीम आखिरी लीग मैच खेल रही है। पहले ओवर में 8 रन कनाडा के ओपनर्स ने बनाए।
New Zealand vs Canada Live Score: न्यूजीलैंड और कनाडा की प्लेइंग XI
New Zealand vs Canada Live Score: कनाडा ने जीता टॉस
न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ कनाडा की टीम के कप्तान दिलप्रीत सिंह बाजवा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। सुपर 8 के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। न्यूजीलैंड की टीम जीती तो सुपर 8 में पहुंच जाएगी।
New Zealand vs Canada Live Score: न्यूजीलैंड के लिए अहम मैच
New Zealand vs Canada Live Score: न्यूजीलैंड के लिए आज का मैच अहम है। कनाडा की टीम भी अगर टूर्नामेंट में बने रहना चाहेगी तो उनको भी जीत चाहिए। कीवी टीम जीती तो सुपर 8 में पहुंच जाएगी।
