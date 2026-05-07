न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम का ऐलान, दो दिग्गज गेंदबाजों की वापसी; नए खिलाड़ी को भी मिला मौका
न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम में दिग्गज गेंदबाज काइल जैमीसन और विल ओराउरके की वापसी हो गई है। इसके अलावा एक नए खिलाड़ी को भी मौका दिया गया है। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम घोषित हुई है।
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आयरलैंड के खिलाफ होने वाले एक टेस्ट और फिर इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। दो धाकड़ तेज गेंदबाजों की वापसी न्यूजीलैंड की टीम में हो गई है। काइल जैमीसन और विल ओराउरके अब टेस्ट टीम में लौट आए हैं। इसके अलावा एक नए नवेले खिलाड़ी को भी टीम में एंट्री मिली है। 19 सदस्यीय टीम का चयन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आयरलैंड के खिलाफ एक टेस्ट और इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए किया है। आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच इसी महीने 27 मई से खेला जाएगा, जो चार दिवसीय टेस्ट है।
सिलेक्टर्स ने पेस अटैक पर खासा ध्यान दिया है, क्योंकि यूके में पेसर्स को अच्छी खासी मदद मिलती है। तेज गेंदबाजों के दल में मैट हेनरी, जैक फॉल्क्स, नैथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर को भी शामिल किया है। माइकल रे और अनकैप्ड क्रिस्टन क्लार्क आयरलैंड के खिलाफ मैच के लिए ही उपलब्ध होंगे, जबकि बेन सीयर्स इंग्लैंड में शुरुआत में ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर साथ जाएंगे।
काइल जैमीसन फरवरी 2024 के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट में लौटेंगे। पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण वे दो साल से ज्यादा समय तक इस फॉर्मेट का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन अब रेड-बॉल क्रिकेट पर फोकस करेंगे, जहां उनका रिकॉर्ड शानदार है। 19 टेस्ट मैचों में 19 की औसत से 80 विकेट वे अब तक चटका चुके हैं। 24 साल के ओराउर्के, जो जैमीसन की गैरमौजूदगी में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे थे, उन्होंने 11 टेस्ट मैचों में 39 विकेट चटकाए हैं। वे भी चोट के कारण पिछले 8 महीने से टेस्ट टीम से बाहर थे।
टीम में एकमात्र अनकैप्ड प्लेयर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट हैं, जिनके प्लंकेट शील्ड में लगातार अच्छे प्रदर्शन और बांग्लादेश में हाल के प्रदर्शन ने उन्हें पहली बार टीम में मौका मिला है। फॉक्सक्रॉफ्ट ने माना कि इस सिलेक्शन ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने कहा, "मैं हैरान रह गया। यह काफी अजीब और सपने के सच होने जैसा है। छोटी उम्र से ही आप टेस्ट क्रिकेट खेलने या सिर्फ टेस्ट टीम में शामिल होने का सपना देखते हैं - इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूं।"
हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट के बिजी दौर से पहले फास्ट-बॉलिंग ग्रुप का पूरी ताकत के साथ वापस आना एक बड़ा बूस्ट है। उन्होंने कहा, "हमारे सभी पेस बॉलर के तैयार होने के साथ लगातार रेड-बॉल क्रिकेट का यह अगला दौर शुरू करना बहुत खुशी की बात है। काइल जैमीसन टेस्ट क्रिकेट के लिए अपनी बॉडी को तैयार करने के सफर पर है। वह इस समय सच में फिट और मजबूत हैं।"
टॉम लैथम इन दोनों सीरीज में न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि टॉम ब्लंडेल विकेटकीपर होंगे। विल यंग को सिर्फ आयरलैंड टेस्ट के लिए चुना गया है, जबकि डेरिल मिचेल के फ़िट होने की उम्मीद है। वे पाकिस्तान सुपर लीग में काफ इंजरी की वजह से जल्दी लौट आए थे। जैकब डफी को इसलिए टीम में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वह पहली बार पिता बनने वाले हैं। उन्हें छुट्टी दी गई है। माइकल ब्रैसवेल ने व्हाइट बॉल क्रिकेट को प्राथमिकता दी है। बोर्ड ने यह भी बताया है कि आईपीएल में शामिल खिलाड़ी तब तक अपनी-अपनी टीम के साथ रहेंगे, जब तक उनकी टीम आईपीएल खेलेगी।
न्यूजीलैंड टेस्ट स्क्वॉड आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ
टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेट कीपर), क्रिस्टियन क्लार्क (सिर्फ़ IRE), डेवोन कॉनवे, ज़ैक फ़ॉल्केस, डीन फ़ॉक्सक्रॉफ़्ट, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, विल ओ'रूर्के, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे (सिर्फ़ IRE), रचिन रवींद्र, बेन सियर्स (सिर्फ़ IRE और ENG के लिए 16वां ट्रैवलिंग रिजर्व), नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, केन विलियमसन, विल यंग (सिर्फ IRE)
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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