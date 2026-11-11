टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, 3 इंजर्ड खिलाड़ी भी रखे हैं टीम में
टीम इंडिया के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। 3 इंजर्ड खिलाड़ी भी टीम में रखे गए हैं। वे पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। टीम के कप्तान टॉम लैथम हैं।
टीम इंडिया के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जाने वाली 2 मैचों टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। 19 नवंबर से शुरू हो रही इस टेस्ट सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड टीम की कमान टॉम लैथम संभालेंगे। वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व में पहला टेस्ट मैच इस सीरीज का दोनों देशों के बीच होगा। 2024 में कीवी टीम ने भारत को घर पर 3-0 से हराया था। इसके बाद यह पहला रेड बॉल गेम दोनों टीमों के बीच होगा। फुल स्ट्रेंथ टीम न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट सीरीज के लिए चुनी है। हालांकि, 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं, उनके पहले टेस्ट तक फिट होने की उम्मीद है।
टॉम ब्लंडेल क्वाड्रिसेप इंजरी, डेवन कॉनवे कनकशन और रचिन रविंद्र शोल्डर इंजरी से उबर रहे हैं। इन तीनों ही चोटिल खिलाड़ियों का पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध रहने का लक्ष्य है। न्यूजीलैंड की ये टेस्ट टीम इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड दौरे पर गई टेस्ट टीम जैसी ही है। बेन सियर्स (टखने की चोट), जैक फॉल्क्स (कूल्हे की चोट), और विल ओ'राउर्के चोट की वजह से उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में जैकब डफी को टीम में शामिल किया गया है।
इंग्लैंड का तीन टेस्ट मैचों का दौरा न्यूजीलैंड के लिए एक और ऐतिहासिक सीरीज थी, क्योंकि उन्होंने मेजबान टीम को 14 साल में तीन या उससे ज्यादा मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज में पहली हार दी। इस सीरीज में काइल जैमीसन, नाथन स्मिथ और मैट हेनरी (दो बार) ने फाइव विकेट हॉल प्राप्त किए थे। वहीं, टॉम लैथम, डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने शतक जड़े थे।
टॉम ब्लंडेल के लिए यह सीरीज खास होने वाली है, क्योंकि वे 48 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच दूसरा टेस्ट शुरू होगा तो वह उनका 50वां टेस्ट होगा। हालांकि, अभी वे पूरी तरह से चोट से उबर नहीं पाए हैं, लेकिन संभावना है कि अगले कुछ दिनों में उन्हें रिटर्न टू प्ले सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वे टेस्ट मैच में सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होंगे।
न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम इस प्रकार है
टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर, नैथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर और विल यंग
न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम का कोचिंग स्टाफ भी इस सीरीज में बदला-बदला नजर आएगा। हेड कोच रॉब वाल्टर के साथ बॉलिंग कोच जैकब ओरम, जाने वाले बैटिंग कोच ल्यूक रोंची और नए नियुक्त बैटिंग कोच बीजे वाटलिंग भी शामिल होंगे, जिनका कार्यकाल 16 नवंबर से शुरू होगा।सवाल्टर ने कहा कि वह घरेलू दर्शकों के सामने टेस्ट मैच खेलने के लिए उत्सुक हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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