वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, 2 धाकड़ खिलाड़ियों की हुई वापसी
संक्षेप: पेसर काइल जैमीसन और स्पिनर ईश सोढ़ी ने बुधवार से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए रविवार को न्यूजीलैंड टीम में वापसी की। केन विलियमसन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है।
वेस्टइडीज के खिलाफ बुधवार 5 नवंबर से शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। न्यूजीलैंड की टीम में तेज गेंदबाज काइल जैमीसन और स्पिनर ईश सोढ़ी की वापसी हो गई है। केन विलियमसन के रिटायरमेंट के बाद पहली बार कीवी टीम टी20 सीरीज खेलने उतरेगी। ऑलराउंडर नाथन स्मिथ को भी 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है और वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण कर सकते हैं।
काइल जैमीसन ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होने, जबकि ईश सोढ़ी ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के बाद पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए वापसी की है। भारत और श्रीलंका में अगले साल के शुरू में होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों के लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। वेस्टइंडीज की टीम की हालत इस समय बहुत खराब है, जबकि कीवी टीम भी टी20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही।
करिश्माई बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केन विलियमसन के नाम पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने दिन में ही टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। केन विलियमसन आगे टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे और न्यूजीलैंड के टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। विलियमसन ने वर्ल्ड कप से ठीक पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है।
न्यूजीलैंड की टी20 टीम इस प्रकार है
मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, काइल जैमीसन, डेरिल मिचेल, जिमी नीशम, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), नाथन स्मिथ और ईश सोढ़ी।
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की भी जानकारी दी है कि पांच खिलाड़ी अभी भी चोटिल हैं। इनमें फिन एलेन, लॉकी फर्ग्युसन, एडम मिल्ने, ग्लेन फिलिप्सऔर बेन सीयर्स का नाम भी शामिल है। मैट हेनरी को ब्रेक दिया गया है। फिन एलेन को पैर में चोट है। फर्ग्युसन हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं। मिल्ने एंकल इंजरी से परेशान, फिलिप्स को ग्रोइन इंजरी और सीयर्स को हैमस्ट्रिंग इंजरी है। हालांकि, ये सभी खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध रह सकते हैं।