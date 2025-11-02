Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़New Zealand squad announced for T20I series against West Indies Kyle Jamieson and Ish Sodhi have been recalled
वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, 2 धाकड़ खिलाड़ियों की हुई वापसी

वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, 2 धाकड़ खिलाड़ियों की हुई वापसी

संक्षेप: पेसर काइल जैमीसन और स्पिनर ईश सोढ़ी ने बुधवार से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए रविवार को न्यूजीलैंड टीम में वापसी की। केन विलियमसन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है।

Sun, 2 Nov 2025 11:25 AMBhasha ऑकलैंड
share Share
Follow Us on

वेस्टइडीज के खिलाफ बुधवार 5 नवंबर से शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। न्यूजीलैंड की टीम में तेज गेंदबाज काइल जैमीसन और स्पिनर ईश सोढ़ी की वापसी हो गई है। केन विलियमसन के रिटायरमेंट के बाद पहली बार कीवी टीम टी20 सीरीज खेलने उतरेगी। ऑलराउंडर नाथन स्मिथ को भी 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है और वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

काइल जैमीसन ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होने, जबकि ईश सोढ़ी ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के बाद पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के लिए वापसी की है। भारत और श्रीलंका में अगले साल के शुरू में होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों के लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। वेस्टइंडीज की टीम की हालत इस समय बहुत खराब है, जबकि कीवी टीम भी टी20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही।

करिश्माई बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केन विलियमसन के नाम पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने दिन में ही टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। केन विलियमसन आगे टी20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे और न्यूजीलैंड के टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। विलियमसन ने वर्ल्ड कप से ठीक पहले टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है।

न्यूजीलैंड की टी20 टीम इस प्रकार है

मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, काइल जैमीसन, डेरिल मिचेल, जिमी नीशम, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), नाथन स्मिथ और ईश सोढ़ी।

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की भी जानकारी दी है कि पांच खिलाड़ी अभी भी चोटिल हैं। इनमें फिन एलेन, लॉकी फर्ग्युसन, एडम मिल्ने, ग्लेन फिलिप्सऔर बेन सीयर्स का नाम भी शामिल है। मैट हेनरी को ब्रेक दिया गया है। फिन एलेन को पैर में चोट है। फर्ग्युसन हैमस्ट्रिंग इंजरी से जूझ रहे हैं। मिल्ने एंकल इंजरी से परेशान, फिलिप्स को ग्रोइन इंजरी और सीयर्स को हैमस्ट्रिंग इंजरी है। हालांकि, ये सभी खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध रह सकते हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Kane Williamson
लेटेस्ट IND vs AUS, IND-W vs AUS-W, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |