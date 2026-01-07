न्यूजीलैंड का ध्यान अभी टी20 विश्व कप पर नहीं, भारत के खिलाफ वाइट बॉल सरीज पर है: डेरिल मिचेल

Cricket Logo
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने बुधवार को कहा कि उनकी टीम अभी टी20 विश्व कप के बारे में नहीं सोच रही है जो अभी एक महीने दूर है बल्कि उनका पूरा ध्यान भारत के खिलाफ आगामी श्रृंखला में भारतीय गेंदबाजों से मिलने वाली चुनौती पर है।

Jan 07, 2026 05:03 pm IST
विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से सजी भारतीय टीम रविवार से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे श्रृंखला में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी और इसके बाद पांच मैच की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला खेली जाएगी।

वहीं टी20 विश्व कप सात फरवरी से आठ मार्च तक भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा।

मिचेल ने मुंबई में ‘टीसीएम स्पोर्ट्स’ के साथ आयोजित न्यूजीलैंड क्रिकेट ‘गोल्फ डे’ के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘हम एक महीने के दौरान टी20 विश्व कप के बारे में सोचेंगे। फिलहाल हमारा ध्यान भारत के खिलाफ वनडे श्रृंखला खेलने पर है क्योंकि उनके पास जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती जैसे बेहतरीन गेंदबाज हैं।’

उन्होंने कहा, ‘न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए एक अहम चीज वर्तमान में रहना है और इस समय की चुनौती पर ध्यान देना है। सबसे रोमांचक बात यह है कि हमें भारतीय परिस्थितियों में, खचाखच भरे स्टेडियमों के सामने, विश्वस्तरीय भारतीय टीम के खिलाफ तीन वनडे खेलने हैं। इसलिए हम अभी वर्तमान पर ध्यान लगाएंगे, फिर विश्व कप के बारे में एक सोचेंगे।’

वहीं दिलचस्प बात तो यह है कि बुमराह और चक्रवर्ती वनडे श्रृंखला का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलते नजर आएंगे।

मिचेल ने कहा कि वह स्पिनरों का सामना करने के लिए भारत में खेलने के अपने अनुभव से सीख लेंगे। उन्होंने कहा, ‘मैं कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहा हूं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का हिस्सा होने के नाते आपको दुनिया भर की अलग परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है।’

उन्होंने कहा, ‘इन जगह पर खेलना एक बड़ी चुनौती है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के तौर पर आप ऐसी पिचों पर खेलते हुए बड़े नहीं होते। इसलिए मैं पिछले कुछ वर्षों के अपने सकारात्मक अनुभवों से सीख लूंगा, विशेषकर 2023 के वनडे विश्व कप से।’

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने कहा कि भारत में मेजबान टीम के खिलाफ खेलना युवा खिलाड़ियों के लिए रोमांचकारी होगा और आईपीएल में खेलने की संभावना को देखते हुए यह अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें चीजों को सरल रखना होगा।

उन्होंने कहा, ‘दुनिया में बहुत कम जगहें हैं जहां प्रशंसकों का उत्साह और जुनून यहां जैसा होता है। हमारी टीम में कुछ नए खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने पहले यह अनुभव नहीं किया है। कुछ नए चेहरे हैं और उनके लिए यहां आकर भारत के खिलाफ उनकी परिस्थितियों में खेलने का अनुभव अहम होगा।’

पहले भी भारत का दौरा कर चुके निकोल्स ने कहा कि वडोदरा और राजकोट में होने वाले पहले दो वनडे मैच के मैदानों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, ‘इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पिछली बार मैं इंदौर में खेला था। हम यहां वनडे श्रृंखला खेलेंगे और वनडे आम तौर पर बड़े स्कोर वाला मैच होता है।’

उन्होंने कहा, ‘लेकिन जब भी आप दुनिया में कहीं भी खेलते हैं तो परिस्थितियों और मैदानों का आकलन करना जरूरी होता है। विशेषकर भारत में जहां मैदानों का आकार, आउटफील्ड और ऐसी चीजें स्कोर को प्रभावित कर सकती हैं।’

