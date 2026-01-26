अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी के बाद उनका बैट चेक करने लगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज; VIDEO

संक्षेप: न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गर्दा मचा दिया। ऐसा गर्दा मचाया कि मैच के बाद न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी उनका बल्ला हाथ में लेकर चेक करने लगे मानो ये देख रहे हो कि कहीं इसी में तो कुछ ऐसा नहीं है जो शर्मा ऐसी करिश्माई बल्लेबाजी कर रहे हैं।

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गर्दा मचा दिया। ऐसा गर्दा मचाया कि मैच के बाद न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी उनका बल्ला हाथ में लेकर चेक करने लगे मानो ये देख रहे हो कि कहीं इसी में तो कुछ ऐसा नहीं है जो शर्मा ऐसी करिश्माई बल्लेबाजी कर रहे हैं। डेवोन कॉनवे और जैकब डफी अभिषेक शर्मा के बल्ले को बारीकी से देखते नजर आए।

भारत ने पहली ही गेंद पर गंवाया था विकेट गुवाहाटी में खेले गए तीसरे टी20 में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन का ठीक ठाक स्कोर खड़ा किया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को पहली ही गेंद पर विकेट गंवाना पड़ा जब संजू सैमसन को हेनरी ने बोल्ड कर दिया।

ईशान, अभिषेक और सूर्या की तूफानी पारियां पहली ही गेंद पर विकेट गिरने के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों पर कोई असर ही नहीं पड़ा। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने अपनी पहली गेंद पर कोई रन नहीं लिया लेकिन उसके बाद लगातार दो छक्के जड़ दिए और उसके बाद दनदनाता हुआ चौका। ईशान किशन 13 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव आए और अभिषेक शर्मा के साथ सिर्फ 10 ओवर में मैच जिताकर दोनों बल्लेबाज वापस लौटे।

अभिषेक शर्मा ने बनाए रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 14 गेंद में अर्धशतक जड़ा जो टी20 इंटरनेशनल में किसी भी भारतीय की दूसरी सबसे तेज फिफ्टी थी। शर्मा ने सिर्फ 20 गेंदों में 68 रनों की नाबाद पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 5 छक्के जड़े और उनका स्ट्राइक रेट 340 का रहा। सूर्यकुमार यादव ने भी 26 गेंद में 57 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के जड़े और उनका स्ट्राइक रेट 219.23 का रहा।

अभिषेक शर्मा ने अपनी जबरदस्त पारी से कई रिकॉर्ड बनाए। टी20 इंटरनेशनल में युवराज सिंह के बाद उन्होंने दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। उनके गुरु यूवी ने 2007 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 12 गेंद में हाफ सेंचुरी ठोकी थी और उसी मैच में उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़े थे। अभिषेक शर्मा ने लक्ष्य का पीछा करते हुए टी20 इतिहास में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ फिफ्टी प्लस की पारी का भी रिकॉर्ड बनाया।