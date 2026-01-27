भारत से T20 सीरीज हारने के बाद न्यूजीलैंड ने अपनी टीम से निकाले 2 खिलाड़ी, बोर्ड ने किया ऐलान
भारत के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले तीन मैच और सीरीज हारने के बाद न्यूजीलैंड ने अपनी टीम से 2 खिलाड़ी निकाल दिए हैं। बोर्ड ने रिलीज किए गए खिलाड़ियों को लेकर आधिकारिक ऐलान कर दिया है।
न्यूजीलैंड की टीम T20 World Cup 2026 से पहले टीम इंडिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेल रही है। इस सीरीज के पहले तीन मुकाबले खेले जा चुके हैं और तीनों ही मैचों में कीवी टीम बुरी तरह हारी है। इसी के साथ टीम सीरीज भी हार गई है। इस बीच न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम से 2 खिलाड़ियों को निकाल दिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने रिलीज किए गए खिलाड़ियों की आधिकारिक जानकारी भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी टीम में वापस आ गए हैं, जो चोट या टी20 लीग खेलने की वजह से अभी तक सीरीज का हिस्सा नहीं थे।
न्यूजीलैंड की टीम ने तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क और टिम रॉबिन्सन को सोमवार 26 जनवरी को टीम से रिलीज कर दिया है। 24 साल के क्रिस्टियन क्लार्क ने 21 जनवरी को नागपुर में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के लिए अपना T20I डेब्यू किया था। हालांकि, उस मैच में 4 ओवर के 40 रन उन्होंने खर्च किए थे और एक विकेट ही उनको मिला था। वहीं, रॉबिन्सन ने पांच मैचों की मौजूदा सीरीज के पहले T20I मैच में 15 गेंदों पर 21 रन बनाए। इन खिलाड़ियों की जगह मैट हेनरी और टिम साइफर्ट ने अगले मैचों में ली और फिर तीसरे मैच में भी यही दोनों खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में नजर आए। ऐसे में एक-एक मैच खेलकर इनको बाहर कर दिया गया।
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक्स पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा, "क्रिस्टियन क्लार्क और टिम रॉबिन्सन को भारत में न्यूजीलैंड की T20 टीम से रिलीज कर दिया गया है, जबकि जिमी नीशम, लॉकी फर्ग्यूसन और टिम साइफर्ट अब कैंप में हैं। फिन एलन गुरुवार को त्रिवेंद्रम में टीम से जुड़ने वाले आखिरी सदस्य होंगे।"
फिन एलेन अभी तक बिग बैश लीग में खेल रहे थे, जहां वे फाइनल तक अपनी टीम पर्थ स्कॉचर्स के साथ रहे, जिसने छठा बीबीएल टाइटल जीता। 11 मैचों में 466 रन उन्होंने बनाए और वे एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के बीबीएल में लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। अब वे टी20 सीरीज के आखिरी दो मैचों में खेलेंगे और फिर टी20 विश्व कप की टीम का भी हिस्सा होंगे।