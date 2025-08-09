New Zealand register their biggest win After thrashing Zimbabwe by innings and 359 runs debutant Foulkes wreaked Havoc न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में उड़ाए जिम्बाब्वे के परखच्चे, दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत; डेब्यूटेंट ने काटा गदर, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़New Zealand register their biggest win After thrashing Zimbabwe by innings and 359 runs debutant Foulkes wreaked Havoc

न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में उड़ाए जिम्बाब्वे के परखच्चे, दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत; डेब्यूटेंट ने काटा गदर

न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे के परखच्चे उड़ा  दिए। न्यूजीलैंड ने पारी और 359 रनों से मेजबान टीम को रौंदा। यह न्यूजलैंड की सबसे बड़ी टेस्ट जीत है। डेब्यूटेंट तेज गेंदबाज जकारी फाउलक्स ने गदर काटा।

Md.Akram बुलावायो, भाषाSat, 9 Aug 2025 07:34 PM
share Share
Follow Us on
न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में उड़ाए जिम्बाब्वे के परखच्चे, दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत; डेब्यूटेंट ने काटा गदर

न्यूजीलैंड ने शनिवार को यहां दूसरे टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे को पारी और 359 रन से रौंदकर अपनी अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज करने के साथ सीरीज 2-0 से अपने नाम की। जिम्बाब्वे की टीम 476 रनों से पिछड़ रही थी और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने तीसरे दिन पहले सत्र में दूसरी पारी में 117 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड ने पहली पारी तीन विकेट पर 601 रन पर घोषित की थी और जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 125 रन बनाए थे।

डेब्यूटेंट तेज गेंदबाज जकारी फाउलक्स ने पहली पारी में चार विकेट लेने के बाद दूसरी पारी में 37 रन देकर पांच विकेट लिए। वह अपने यादगार पदार्पण टेस्ट में 10 विकेट लेने से एक विकेट से चूक गए। लेकिन फिर भी फाउलक्स का मैच 75 रन देकर नौ विकेट झटकने का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले न्यूजीलैंड के गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और उन्होंने पिछले साल हैमिल्टन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विल ओरूर्के के एक मैच में 93 रन देकर नौ विकेट लेने के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:NZ ने मचाई खलबली, 39 साल बाद हिलाई रिकॉर्ड बुक; ऐसा करने वाली बनी तीसरी टीम

तेज गेंदबाज मैट हेनरी (16 रन देकर दो विकेट), जैकब डफी (28 रन देकर दो विकेट) और मैथ्यू फिशर (22 रन देकर एक विकेट) ने जिम्बाब्वे को 28.1 ओवर में सीरीज में उसके न्यूनतम स्कोर पर आउट कर दिया। जिम्बाब्वे के लिए सिर्फ दो बल्लेबाज दोहरे अंक तक पहुंच सके। तीसरे नंबर के बल्लेबाज निक वेल्च 71 गेंद पर 47 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान क्रेग इर्विन (17) दोहरे अंक तक पहुंचने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे। न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन के अंत में तीन विकेट पर 601 रन के विशाल स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित की थी जिसमें रचिन रविंद्र (नाबाद 165) और हेनरी निकोल्स (नाबाद 150) ने चौथे विकेट के लिए 256 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की।

ये भी पढ़ें:न्यूजीलैंड ने तीन दिन में ही जिम्बाब्वे को नौ विकेट से पीटा, सीरीज में बनाई बढ़त

डेवोन कॉनवे (153) ने भी दो साल से ज्यादा समय बाद अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। यह जिम्बाब्वे के खिलाफ न्यूजीलैंड का अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। न्यूजीलैंड की टेस्ट मैचों में पिछली सर्वश्रेष्ठ जीत भी 2012 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ही थी जब नेपियर में उसने पारी और 301 रन से जीत दर्ज की थी। यह इस साल जिम्बाब्वे की टेस्ट मैचों में लगातार छठी हार भी थी। न्यूजीलैंड ने पिछले हफ्ते इसी मैदान पर पहला टेस्ट तीन दिन के अंदर नौ विकेट से जीता था। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे का अपना दौरा जीत के साथ समाप्त किया क्योंकि उसने जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के साथ टी20 त्रिकोणीय सीरीज भी जीती थी।