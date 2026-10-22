न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ घर पर बनाया सबसे बड़ा स्कोर, ग्लेन फीलिप्स ने पहले ही मैच में लगाई फिफ्टी
न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ पहले मैच में 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 225 रन बनाए। न्यूजीलैंड का घरेलू मैदान पर भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल का ये हाईएस्ट टोटल भी है।
न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 225 रन बनाए हैं। टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने सर्वाधिक 82 रन बनाए। वह जारी सीरीज में अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट लिए न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी रही। टिम साइफर्ट और फिन एलन ने टीम को दमदार शुरुआत दिलाई। इस जोड़ी को मयंक यादव ने तोड़ा। उन्होंने साइफर्ट को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाया।
न्यूजीलैंड ने बनाया हाईएस्ट टोटल
न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में घरेलू मैदान पर अपना हाईएस्ट टोटल भी दर्ज किया। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 225 रन बनाए। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने घरेलू सरजमीं पर 2019 में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा 219 रन बनाए थे।
ग्लेन फिलिप्स ने ठोकी फिफ्टी
न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने गुरुवार को भारत के खिलाफ पहले टी20 मैच में 27 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने न्यूजीलैंड की पारी के 17वें ओवर में मयंक यादव के ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना टी20 इंटरनेशनल में 13वां अर्धशतक पूरा किया। 50 रन बनाने के बाद उन्होंने कई बड़े शॉट लगाए। उन्होंने 40 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 82 रन बनाए।
न्यूजीलैंड ने बनाए 225 रन
भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड के लिए टिम साइफर्ट और फिन ऐलन की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े। पांचवें ओवर में मयंक यादव ने टिम साइफर्ट (24) को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। साइफर्ट ने अपनी पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया। इसके बाद आठवें ओवर में अक्षर पटेल ने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे फिन ऐलन का शिकार कर लिया। फिन ऐलन ने 24 गेंदों में पांच चौके और दो छक्के उड़ाते हुए (45) रनों की पारी खेली।
13वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने डैरिल मिचेल को आउट कर न्यूजीलैंड को तीसरा झटका दिया। डैरिल मिचेल ने 19 गेंदों में दो चौके और एक छक्का लगाते हुए (28) रन बनाये। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेवन जैकब्स (31) को रनआउट कर 73 रनों की साझेदारी तोड़ी और भारत की झोली में चौथा विकेट डाला। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट पर 225 रनों का विशाल स्कोर बनाया। यह न्यूजीलैंड का टी-20 में सर्वाेच्च स्कोर है। ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों में आठ चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए (नाबाद 82) रनों की पारी खेली। माइकल ब्रेसवेल (सात) रन बनाकर नाबाद रहे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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