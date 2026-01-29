Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़new zealand register First T20I Victory Against India Australia or England in 13 Matches Since 2023
3 साल बाद न्यूजीलैंड ने चखा जीत का स्वाद, भारत के बाद अब ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड की बारी

3 साल बाद न्यूजीलैंड ने चखा जीत का स्वाद, भारत के बाद अब ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड की बारी

संक्षेप:

न्यूजीलैंड ने भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 13 मैचों के बाद पहली जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 मैच में भारत को 50 रनों से हराया, जोकि भारतीय टीम की घरेलू मैदान पर टी20 इंटरनेशनल में दूसरी सबसे बड़ी हार है।

Jan 29, 2026 04:12 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

न्यूजीलैंड ने बुधवार को भारत को चौथे टी20 मैच में 50 रनों से हराकर सीरीज में वापसी की है। मिचेल सैंटनर ने नेतृत्व वाली न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ लगातार तीन मैच हारने के बाद पहली जीत दर्ज करने में सफल रही। पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत ने लगातार तीन मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है। न्यूजीलैंड के लिए ये जीत कई मायनों में काफी खास है। 2023 के बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ पहली बार जीत हासिल करने में सफल रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ उसे जीत दर्ज करना बाकी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यूजीलैंड की भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सितंबर 2023 के बाद पहली जीत है, जिसमें उन्होंने लगातार 13 मैच गंवाए थे। डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच रहे टिम सीफर्ट ने 62 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि डेवोन कॉनवे ने 44 रनों का योगदान दिया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए।

216 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल सकी। भारत की टीम 18.4 ओवर में 165 रन पर ऑलआउट हो गई। शिवम दुबे ने 23 गेंदों में 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाज नहीं टिक सके। मिचेल सैंटनर ने गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया और 26 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि जैकब डफी ने भी 2 विकेट चटकाए। भारत के लिए घरेलू मैदान पर टी20 इंटरनेशनल में ये दूसरी सबसे बड़ी हार है। सीरीज में भारत अब 3-1 से आगे है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान की नौटंकी नहीं हुई खत्म, टीम के ऐलान के बाद अब टिकट भी किया बुक

पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड इस जीत के बाद आत्मविश्वास के साथ विश्व कप की तैयारी करेगी, जबकि भारत सीरीज को 4-1 से जीतकर मजबूत स्थिति में जाना चाहेगा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team India vs New Zealand
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |