3 साल बाद न्यूजीलैंड ने चखा जीत का स्वाद, भारत के बाद अब ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड की बारी
न्यूजीलैंड ने भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 13 मैचों के बाद पहली जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने चौथे टी20 मैच में भारत को 50 रनों से हराया, जोकि भारतीय टीम की घरेलू मैदान पर टी20 इंटरनेशनल में दूसरी सबसे बड़ी हार है।
न्यूजीलैंड ने बुधवार को भारत को चौथे टी20 मैच में 50 रनों से हराकर सीरीज में वापसी की है। मिचेल सैंटनर ने नेतृत्व वाली न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ लगातार तीन मैच हारने के बाद पहली जीत दर्ज करने में सफल रही। पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत ने लगातार तीन मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है। न्यूजीलैंड के लिए ये जीत कई मायनों में काफी खास है। 2023 के बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ पहली बार जीत हासिल करने में सफल रही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ उसे जीत दर्ज करना बाकी है।
न्यूजीलैंड की भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सितंबर 2023 के बाद पहली जीत है, जिसमें उन्होंने लगातार 13 मैच गंवाए थे। डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच रहे टिम सीफर्ट ने 62 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि डेवोन कॉनवे ने 44 रनों का योगदान दिया। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए।
216 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल सकी। भारत की टीम 18.4 ओवर में 165 रन पर ऑलआउट हो गई। शिवम दुबे ने 23 गेंदों में 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाज नहीं टिक सके। मिचेल सैंटनर ने गेंद से कमाल का प्रदर्शन किया और 26 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि जैकब डफी ने भी 2 विकेट चटकाए। भारत के लिए घरेलू मैदान पर टी20 इंटरनेशनल में ये दूसरी सबसे बड़ी हार है। सीरीज में भारत अब 3-1 से आगे है।
पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और अंतिम मैच 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड इस जीत के बाद आत्मविश्वास के साथ विश्व कप की तैयारी करेगी, जबकि भारत सीरीज को 4-1 से जीतकर मजबूत स्थिति में जाना चाहेगा।