न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर, 2026 में 3 बार हुई श्रेयस की टीम की फजीहत
न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को ऑकलैंड में भारत के खिलाफ 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 259 रन बनाए, जोकि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ किसी भी टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।
भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल में इस साल रनों का अंबार लगाया है। भारतीय बल्लेबाजों का लगातार सीरीज में दबदबा देखने को मिला है। इस साल टीम ने करीब 10 बार 200 से अधिक स्कोर बनाए हैं लेकिन विपक्षी टीमों ने भारत के खिलाफ 2026 में इससे ज्यादा बार 200 से अधिक का स्कोर बनाया है। भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन पिछले कुछ सीरीज में अच्छा नहीं रहा है और विपक्षी टीमों ने अनुभवहीन बॉलिंग यूनिट का जमकर फायदा उठाया है। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ चौथे टी20 मैच में 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 259 रन बनाए, जोकि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत के खिलाफ किसी भी टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।
भारत के खिलाफ सबसे बड़े टोटल
भारत के खिलाफ सबसे बड़ा टोटल बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड की टीम के नाम था। लेकिन शुक्रवार (30 अक्टूबर) को ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की टीम ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 259 रन बनाए, जोकि भारत के खिलाफ किसी भी टीम का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बन गया है। इससे पहले इंग्लैंड ने साउथैम्पटन 2026 में भारत के खिलाफ तीन विकेट खोकर 257 रन बनाए थे। हालांकि भारत इस टारगेट को हासिल नहीं कर सका था और 56 रनों से टीम को हार का सामना करना पड़ा।
इससे पहले वेस्टइंडीज ने रांची में 2026 में भारत के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 252 रन बनाए थे। इस मैच में भारत द्वारा मिले 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में 4 विकेट खोकर 252 रन बनाए। इस सीरीज के दौरान हैदराबाद में वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ तीन विकेट खोकर 247 रन बनाए। वहीं इससे पहले 2016 में वेस्टइंडीज ने 6 विकेट खोकर 245 रन बनाए थे।
भारत के खिलाफ 2026 में तीसरी बार बना 250 से अधिक स्कोर
भारतीय टीम का टी20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड बेहद खराब होता जा रहा है। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली टीम के खिलाफ 2026 में तीसरी बार 250 से अधिक का स्कोर बना है। भारत के खिलाफ इस साल न्यूजीलैंड ने 259/7, इंग्लैंड ने 257/3 और वेस्टइंडीज ने 252/4 का स्कोर बनाया।
न्यूजीलैंड ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 259 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह न्यूजीलैंड का टी-20 में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। भारत की ओर से मयंक यादव ने तीन विकेट लिये। प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
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