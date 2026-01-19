न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कांप रहे थे, उनका कप्तान डरा हुआ था; पूर्व चयनकर्ता ने कोहली नहीं इसे बताया गेम चेंजर

संक्षेप: श्रीकांत ने सबसे पहले विराट कोहली की जमकर तारीफ की। उन्होने विराट को किंग्स और किंग बताया। इसके बाद उन्होंने हर्षित राणा की तारीफ में पुल बांधे और उन्हें गेम चेंजर बताया।

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में भारत को 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ टीम इंडिया ने सीरीज भी 1-2 से गंवाई। 338 रनों की चेज में भारतीय टॉप ऑर्डर के बुरी तरह फ्लॉप रहा। विराट कोहली को छोड़कर कोई छाप नहीं छोड़ पाया। नीतिश रेड्डी और हर्षित राणा ने भी अर्धशतक जड़े, मगर फिर भी टीम इंडिया जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच पाया। पूर्व चयनकर्ता कृष्णम्माचारी श्रीकांत ने मैच के दौरान एक ऐसे खास पल की बात की जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की टांगे भी कांपने लगी थी, वहीं उनका कप्तान भी डरा हुआ था।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "विराट कोहली किंग ऑफ किंग्स हैं। उन्हें सलाम। क्या शानदार पारी खेली! अगर आप स्कोरकार्ड और विकेट गिरने का तरीका देखें, तो विकेट लगातार गिर रहे थे। स्कोर 1/28, 2/45, 3/68 और 4/71 था। नीतीश कुमार रेड्डी आए और उन्होंने पारी को संभाला और बाद में छक्के भी मारे। लेकिन असली गेम-चेंजर हर्षित राणा थे। जिस तरह से राणा बैटिंग कर रहे थे, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कांप रहे थे। मैं राणा की बैटिंग देखकर हैरान था और उन्होंने अलग ही लेवल पर परफॉर्म किया। वे सचमुच कांप रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह बिना किसी मुश्किल के छक्के मार रहे थे और उनकी बैटिंग जबरदस्त थी।"